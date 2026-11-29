La California meridionale si sta preparando per la pioggia pesante tra lunedì sera e mercoledì. I meteoriti distinguono il rischio di inondazione di questa tempesta dal segnale stagionale di El Niño.

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La California meridionale dovrebbe sperimentare il suo più drammatico episodio piovoso della settimana tra lunedì sera 30 novembre e mercoledì mattina 2 dicembre, ora locale. Il servizio meteo degli Stati Uniti prevede forti piogge, con il rischio di improvvisa inondazione martedì, soprattutto nelle contee di Los Angeles e Ventura. El Niño è ben situato nel Pacifico, ma è la traiettoria di questa depressione che determina dove si aspettano le piogge più intense.

Due passaggi piovosi, il secondo molto più forte

Il primo fronte è previsto per raggiungere la contea di San Luis Obispo il pomeriggio di domenica, prima di estendersi nella notte verso Ventura e Los Angeles. Secondo l’ufficio Los Angeles-Oxnard del National Weather Service, questo primo passaggio potrebbe lasciare circa 2,5 mm o meno nelle contee di Ventura e Los Angeles. Le piogge potrebbero segnare una pausa lunedì pomeriggio prima dell’arrivo del secondo sistema.

Lo scenario di servizio meteo per Lunedi e Martedì dà circa 13 a 64 mm sulla costa e nelle valli, e da 64 a 127 mm o più su alcuni rilievi. Le più grandi cumulazioni sono previste nelle contee di Ventura e Los Angeles e nel sud della contea di Santa Barbara. Questi range riguardano aree previsionali, non di ogni quartiere. Martedì, il Weather Prediction Center, il centro nazionale di previsione, ha classificato una parte della California meridionale a rischio moderato di pioggia eccessiva.

I programmatori monitorano le aree urbanizzate e i piccoli flussi in bacini ripidi, che rischiano di salire rapidamente. Il National Water Center riferisce anche la possibilità di detriti scorre su terra bruciata. Il rischio non è limitato a questi settori. A San Diego e nelle zone limitrofe, l’ufficio meteo regionale attende principalmente le precipitazioni più alte tra Martedì e Mercoledì. Più a est, parti del sud-ovest sono tenuti a ricevere pioggia e neve ad alta quota il Mercoledì e Giovedi.

El Niño dà contesto, non il modo di una tempesta

L’ufficio di San Diego prevede che un fiume atmosferico, un corridoio stretto dove il vento porta grandi quantità di vapore acqueo, accompagnerà la depressione. Quando questa aria umida è sollevata dal sollievo, può scaricare forti piogge su piste esposte. I programmatori stimano la forza del corridoio di umidità, quindi la quantità di pioggia e il rischio di inondazione separatamente: il terreno e l’intensità oraria alterano gli effetti sul terreno.

El Niño descrive un riscaldamento sostenibile del Pacifico equatoriale e il cambiamento associato nella circolazione atmosferica. Nel suo bollettino del 12 novembre, il Climate Prediction Center ha notato che il fenomeno stava aumentando. Egli ha stimato che la probabilità di un episodio alto a molto alto ha superato il 79% per il periodo da gennaio a marzo 2027. Questa stima riguarda lo stato del Pacifico per tre mesi; Non dà la probabilità di un’alluvione di martedì a Los Angeles, né dà cumulazione in una data città.

La prossima sintesi del centro di El Niño è prevista per il 10 dicembre. Per l’episodio della prima settimana, è l’evoluzione delle previsioni locali tra lunedì sera e mercoledì mattina e possibili alluvioni che indicheranno le aree più esposte.

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