In questo villaggio palestinese a nord-ovest di Ramallah, la comunità greco-ortodossa celebra San Barbe il 17 dicembre. La veglia e l’ascesa al santuario sono accompagnati da un altro gesto: la condivisione di burbara, un piatto di grano bollito che le famiglie si preparano per i vicini e i parenti.

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In questo villaggio palestinese a nord-ovest di Ramallah, la comunità greco-ortodossa celebra San Barbe il 17 dicembre. La veglia e l’ascesa al santuario sono accompagnati da un altro gesto: la condivisione di burbara, un piatto di grano bollito che le famiglie si preparano per i vicini e i parenti.

A Abud, il Santo Barbe si celebra tra due luoghi. Nel villaggio, i fedeli si riuniscono alla Chiesa della Vergine. Circa un chilometro ad ovest, un santuario di pietra sorge su una collina. Al festival di dicembre 2019, dopo i vespri, i partecipanti hanno vinto il santuario a piedi. Gli scout del villaggio hanno giocato a bagpipes lungo la strada. Quell’anno, la riunione è stata documentata; Non si informò dell’evento nel 2026.

Perché il 17 dicembre?

Il 17 dicembre del calendario corrisponde al 4 dicembre del calendario giuliano, che segue per questa festa il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme. Il patriarcato indica le due date per la celebrazione del 17 dicembre 2024 a Gerusalemme. In Abud, la preparazione del grano e la veglia possono iniziare il giorno prima. L’account 2019 ci permette di collocare questi gesti, senza rendere la data un programma uniforme per tutte le comunità che celebrano Saint Barbe.

Grano bollito per parenti e vicini

Burbara è una preparazione di cereali integrali cotti in acqua. Il Ministero palestinese del Turismo e delle Antichità descrive in Abud una guarnizione di frutta secca, noci, pistacchi o mandorle e cannella. Nel 2019, un residente, Iman Khoury, ha aggiunto ceci e decorazioni dolci alla sua preparazione. Le topping cambiano secondo le famiglie; il grano rimane la base comune. Il ministero nota che il piatto viene portato a genitori e vicini il giorno dopo la preparazione.

Padre Emmanuel Awwad, sacerdote greco-ortodosso ad Abud, ha avvicinato questa pratica a kolly, il grano benedetto in chiesa durante commemorazioni. Questo riavvicinamento illumina il passaggio dello stesso ingrediente tra la celebrazione e la tavola di famiglia, senza rendere ogni piatto preparato a casa un’offerta liturgica.

Una chiesa antica, una storia passata al villaggio

Le autorità del patrimonio hanno situato l’ex chiesa di San Barbe nel VI secolo e descritto un edificio a tre navate le cui fondamenta sono rimaste principalmente. Diverse cavità si trovano vicino al sito. La tradizione locale combina uno di loro con il santuario del santo. Questa tradizione racconta la memoria del villaggio, ma i resti della chiesa non permettono di stabilire che Barbe visse ad Abud. La fotografia che accompagna questo articolo mostra il piccolo santuario nel 2021, non la processione.

Il calendario locale mette la festa il 17 dicembre. Fonti di patrimonio descrivono la veglia, l’ascesa e la condivisione del grano, ma non annunciano un programma pubblico specifico per il dicembre 2026.

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