La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato di aver colpito il porto yemenita di Hodeida mercoledì 25 novembre, dopo aver chiesto ai civili di evacuare. Gli Houthis minacciarono di ritorsione contro i porti sauditi. L’entità del danno e le conseguenze per il traffico commerciale e umanitario non sono stabilite.

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La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato di aver colpito il porto yemenita di Hodeida mercoledì 25 novembre, dopo aver chiesto ai civili di evacuare. Gli Houthis minacciarono di ritorsione contro i porti sauditi. L’entità del danno e le conseguenze per il traffico commerciale e umanitario non sono stabilite.

La coalizione non specifica danni alla porta

Il portavoce della Coalizione, il generale Turki al-Maliki, ha detto mercoledì che gli scioperi avevano mirato installazioni relative al funzionamento del porto di Hodeida, senza specificare quali. Ha anche annunciato la distruzione di diversi obiettivi in Saada e Amran governatorati. La sua dichiarazione non dà una relazione umana per il porto o un’indicazione della condizione delle banchine e la continuazione delle operazioni di scarico.

L’annuncio viene dopo un avvertimento dalla coalizione che chiede ai civili di evacuare il porto. Il portavoce militare di Houthis, Yahya Saree, aveva minacciato di vendicarsi dei porti sauditi nel Mar Rosso, tra cui Jeddah, se Hodeida fosse stata attaccata. Questa minaccia non costituisce la conferma di uno sciopero a Jeddah.

Due episodi separati in Hodeïda

Mercoledì, la coalizione ha sostenuto scioperi al porto. Questi non sono gli attacchi di lunedì 23 novembre nello stesso governatorato, che le autorità Houthies attribuivano all’Arabia Saudita. Quest’ultimo ha detto che gli edifici di una società di telecomunicazioni pubblica erano stati colpiti e hanno riferito 17 morti. Questo bilancio, non verificato in modo indipendente, non può essere ripreso come bilancio dell’operazione di mercoledì.

Le tensioni erano già accresciute martedì dopo un attacco di droni su una torre nel distretto finanziario di Riyadh. La difesa civile saudita ha riportato 11 feriti nella capitale. La coalizione attribuiva questo attacco alla Houthis. Ancora una volta, questa è una valutazione separata da quella degli scioperi nello Yemen.

Un punto di entrata per le importazioni di prodotti alimentari

Hodeïda è uno dei porti del Mar Rosso seguito dal World Food Programme for Food Imports, con As-Salif e Ras Issa. Lo Yemen importa circa il 90 per cento del suo cibo, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite. Questa è la quota di importazione nazionale, non la parte che passa attraverso Hodeida.

Il World Food Programme aveva già riferito che i combattimenti avevano tagliato l’accesso a alcune aree dei governatorati di Taez e Hodeida, impedendo ai suoi team e partner di raggiungere circa 350.000 persone. Questa cifra è prima dello sciopero di mercoledì. Nel futuro immediato, gli elementi per misurare le conseguenze sono lo stato delle strutture portuali e la conferma della continuazione o interruzione delle operazioni commerciali e umanitarie. Nessuno di questi punti è stabilito dal comunicato di coalizione.

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