Rapporti di sicurezza dello Stato che hanno sequestrato 250 kg di carne trasportata in un veicolo non refrigerato a Marjayoun e Hasbaya. Due persone sono state arrestate. L’indagine deve stabilire se parte del lotto avesse già raggiunto i negozi, senza confondere la mancanza di conservazione e contaminazione confermata dalle analisi.

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State Security ha annunciato il sequestro di 250 kg di carne trasportata in un veicolo non attrezzato per garantire la sua conservazione nei settori Marjayoun e Hasbaya. Il caso mostra perché i controlli devono seguire il lotto ai punti di vendita, senza presumere che tutta la carne sia stata passata o dichiarata inadatta dopo l’analisi.

Il controllo è iniziato prima dell’arrivo al macelleria

Secondo la State Security, il veicolo controllato il 24 novembre è stato utilizzato per consegnare macellai in entrambi i settori. Due persone sono state arrestate e le autorità hanno preso la carne e il veicolo su istruzioni del procuratore competente. Il comunicato stampa rilasciato il giorno successivo non ha identificato alcun commercio e non ha dichiarato che un laboratorio aveva identificato alcuna contaminazione. Inoltre non specifica se i prodotti del lotto hanno già raggiunto i consumatori.

Il problema è quello dei mezzi di trasporto. Una finestra correttamente raffreddata non ripristina la sicurezza di un prodotto che sarebbe stato male memorizzato prima della consegna. Al contrario, questo risultato da solo non permette di conoscere la temperatura effettiva del lotto, la durata dell’esposizione o il risultato di analisi che non sono state annunciate.

Tracciabilità link fornitore, veicolo e venditore

Per determinare se il problema è limitato al veicolo o anche riguarda le scorte già distribuite, parti utili sono buoni di consegna, identificazione lotto e record di temperatura dove esistono. Questi documenti confrontano la quantità imputata alla quantità sequestrata e determinano quali imprese effettivamente hanno ricevuto le merci. Un indirizzo servito durante un tour non solo prova il ricevimento di un lotto non conforme.

Questo lavoro permette, se del caso, di limitare il prelievo o l’analisi al prodotto giusto. Protegge sia i consumatori che le imprese che non hanno ricevuto la carne in questione. Il caso del Sud non dovrebbe quindi essere confuso con altri controlli annunciati nelle ultime settimane in macellerie altrove in Libano.

Comandi multi-step

Il Consiglio dei ministri ha recentemente fatto riferimento alle ispezioni nei magazzini e nei macelli nell’ambito degli sforzi per la sicurezza alimentare. Il controllo a Marjayoun e Hasbaya ci ricorda che la consegna è anche un passo decisivo. La continuazione del file dipenderà dal fatto che i controllori possono stabilire l’origine dei prodotti, la loro conservazione e la loro possibile distribuzione.

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