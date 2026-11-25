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Il 25 novembre 2006, i ministri rimasti nel governo di Fouad Siniora approvarono il testo finale dell’accordo sulla corte responsabile dell’omicidio di Rafic Hariri. Ma la decisione non è sufficiente a far entrare in vigore l’accordo. Il blocco politico a Beirut finì per portare la questione davanti al Consiglio di sicurezza.

Una decisione presa da un governo diviso

Il 25 novembre 2006, i ministri rimasti nel governo di Fouad Siniora approvarono il testo finale negoziato con le Nazioni Unite per stabilire un tribunale internazionale. Secondo la cronologia del segretario generale dell’ONU, il Consiglio dei ministri aveva già approvato un progetto il 13 novembre. La decisione del 25 riguarda il testo finale, non l’apertura del tribunale o l’accusa di sospetti.

Nel frattempo, il Libano ha sperimentato un nuovo assassinio politico. Il 21 novembre, il Ministro dell’Industria Pierre Gemayel è stato ucciso. Il Consiglio di Sicurezza condanna l’omicidio. A livello giudiziario, tuttavia, il futuro tribunale è stato progettato per la prima volta per il bombardamento del 14 febbraio 2005 a Beirut, in cui Rafic Hariri e altri 21 hanno perso la vita. Il suo status estende la sua competenza ad altri attacchi in determinate condizioni, compresa l’esistenza di un collegamento con quello del 14 febbraio.

Perché l’accordo non poteva ancora entrare in vigore

Le consultazioni tra i leader libanesi erano iniziate il 6 novembre. Dopo il loro fallimento, i ministri sciiti si dimisero l’11 e un altro ministro li seguì il 13. Il presidente Émile Lahoud, Amal, Hezbollah e il Movimento Patriottico Libero contestano quindi la legittimità costituzionale del governo. Il team di Siniora continua ad incontrarsi: invoca il sostegno della maggioranza parlamentare e ritiene che le dimissioni, che il Primo Ministro non ha accettato formalmente, siano invalide. Il rapporto dell’ONU registra queste due posizioni senza fare un giudizio sulla Costituzione libanese.

Il disaccordo emerse presto dalle istituzioni. Il 1o dicembre, i sostenitori dei principali gruppi di opposizione iniziarono un sit-in presso la sede del governo nel centro di Beirut. I deputati di maggioranza chiedono una riunione per ratificare l’accordo. Nella primavera seguente, l’ONU ha osservato che il Parlamento non si era incontrato dalla fine della sua sessione autunnale a causa della mancanza di convocazione. Il 10 aprile 2007, Siniora ha scritto al Segretario Generale chiedendo al Consiglio di Sicurezza di considerare un altro modo per stabilire il tribunale.

Il Consiglio di sicurezza risolve il problema dell’entrata in vigore

Il 30 maggio 2007 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1757, conformemente al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. La risoluzione fissa il 10 giugno come entrata in vigore dell’accordo e dello statuto allegato, a meno che il Libano non informi in precedenza il completamento delle sue procedure interne. Non è quindi l’approvazione del 25 novembre che porta l’accordo in vigore legalmente. Questo è il meccanismo fissato sei mesi dopo dal Consiglio di Sicurezza.

Il giudice ha sede nei Paesi Bassi e applica il diritto penale libanese in particolare ai reati all’interno della sua giurisdizione. Le sue decisioni riguardano la responsabilità penale delle persone provate, non quella di una parte o di uno Stato. Nel caso principale, Salim Jamil Ayyash è stato condannato a prima istanza nel 2020. Hassan Habib Merhi e Hussein Hassan Oneissi, assolto in prima istanza, sono stati dichiarati colpevoli di appello nel 2022. La Corte ha chiuso il 31 dicembre 2023.

Il 25 novembre 2006, il governo libanese ha approvato il testo finale; il 30 maggio 2007, il Consiglio di sicurezza stabilisce le condizioni per l’entrata in vigore; il 10 giugno 2007, l’accordo ha effetto. Confondendole cancella ciò che è stato fatto a Beirut tra le due decisioni: un accordo approvato dal governo non poteva seguire la procedura interna prevista fino alla fine.

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