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Martedì 24 novembre, la Corte Arbitrale dello Sport (TAS) ha annullato il pacchetto contro il Senegal dopo la Coppa Africana delle Nazioni 2025 finale. Il punteggio di campo a Rabat, 1-0 dopo l’estensione contro il Marocco, è stato ripristinato. La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha indicato che avrebbe applicato la frase.

Il gioco è stato giocato il 18 gennaio 2026, anche se era la 2025 edizione del CAN. Il Marocco aveva ottenuto una penalità alla fine del periodo normativo, arrestato dal portiere senegalese Édouard Mendy dopo un’interruzione del gioco. Papa Gueye ha poi segnato al 93esimo minuto, all’inizio dell’estensione. Questo obiettivo aveva dato al Senegal il suo secondo titolo continentale a terra.

Perché il punteggio è cambiato due volte

La giuria disciplinare della CAF ha stabilito l’11 febbraio senza cambiare il risultato. Il 17 marzo, dopo un appello della Royal Morocco Football Federation, la commissione d’appello della CAF ha dichiarato il pacchetto Senegal e ha registrato un successo marocchino 3-0. Egli ha applicato l’articolo 84 del regolamento della concorrenza. Questo 3-0 non fu quindi il punteggio giocato a Rabat, ma il risultato amministrativo che aveva sostituito il 1-0.

La federazione senegalese colse il TAS il 25 marzo. Le parti non sono d’accordo su una procedura accelerata; L’udienza si è tenuta l’8 ottobre a Losanna. Il pannello arbitrale ha accettato l’appello unanime il 24 novembre. Ha rovesciato la decisione di appello di marzo e ha ripristinato la decisione della giuria disciplinare di febbraio.

Per il TAS, l’interruzione non era una tappa definitiva

La federazione marocchina riteneva che la partenza temporanea dei giocatori senegalesi avrebbe dovuto portare l’arbitro a terminare la partita, e che il recupero procedesse con un errore di legge. Il Senegal ha sostenuto che questa ripresa era una questione per l’arbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala decisione sul campo e non dovrebbe essere rivisto dopo il gioco.

Nel suo riassunto del premio, il TAS ha spiegato che l’arbitro potrebbe decidere se le condizioni sono state soddisfatte per procedere. Quando ha fischiato indietro, le due squadre erano di nuovo presenti e disposti a giocare. Il pannello arbitrale considerato che gli articoli 82 e 84 di cui dal Marocco riguardano l’esito di una riunione definitivamente deciso a causa della condotta di una squadra. Pertanto, non li ha applicati a questa interruzione seguita da una ripresa.

La decisione non invalida le sanzioni disciplinari separate già imposte dalla CAF contro la federazione senegalese, il selettore Papa Thiaw e alcuni giocatori. TAS distingue tra il trattamento di questi comportamenti e la validità del punteggio. Il suo pieno riconoscimento è stato comunicato alle parti; il documento pubblico del 24 novembre riassume i motivi. Il CAF ha ufficialmente riconosciuto il Senegal come il vincitore dell’edizione.

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