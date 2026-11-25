Le discussioni sul post-FINUL prendono forma, ma nessun mandato di sostituzione è stato concordato. La stampa libanese sta anche seguendo lo sciopero dei trasporti, l’accusa di cinque uomini arrestati nel Nord e la raccolta di informazioni sugli scomparsi. Gli scioperi stranieri rivendicati in Hodeïda e gli incidenti segnalati in Ormuz sollevano preoccupazioni per la navigazione. Commercio al dettaglio, farmacie, cinema e calcio completano le edizioni di oggi.

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Nella prima pagina: il Libano cerca un quadro post-FINUL

Al Jumhouriyail 25 novembre, Joseph Aoun ha riferito di voler mantenere la risoluzione 1701 come riferimento per eventuali accordi internazionali dopo UNIFIL.Al Sharq Al Awsat, lo stesso giorno, scrive che Beirut sta studiando un progetto francese per una forza che beneficia di un quadro delle Nazioni Unite. Nulla in questi due minuti stabilisce che il Consiglio di Sicurezza ha scelto gli Stati partecipanti, il comando o i mezzi della futura missione. La risoluzione 2790 stabilisce la fine del mandato dell’UNIFIL al 31 dicembre 2026 e prevede un ritiro ordinato entro un anno. La scadenza del mandato e la data di partenza degli ultimi contingenti non sono quindi le stesse.

Al Akhbardel 25 novembre difende una lettura molto diversa delle discussioni franco-americane. Il quotidiano vede come un rischio che il futuro accordo si concentri sui requisiti di sicurezza israeliani e vada oltre la portata della risoluzione 1701. Questa sentenza fa parte della sua lettura politica dei negoziati: non prende il posto di un testo adottato. La differenza tra i giornali riguarda i compiti di una possibile presenza internazionale. Osservare, indagare gli incidenti, accompagnare il dispiegamento dell’esercito libanese e interporre a terra richiedono diversi mandati e mezzi.

Al momentoil 25 novembre, le riprese e le esplosioni hanno riferito il giorno precedente nel sud del Libano, in particolare nella zona di Kfar Tebnit.Annaharsi concentra sulla vita nei villaggi di confine cristiani e sulle accuse contro gli abitanti dopo la trasmissione delle immagini scattate a scuola Debel. La vita quotidiana distingue tra stare a casa e sostenere la presenza militare israeliana. La controversia da sola non informa le persone circa l’accesso ai servizi, scuole o sollievo. È su queste condizioni concrete che il dibattito post-FINUL può essere valutato dal punto di vista degli abitanti.

Le tre funzioni elencate da Baabda

Il verbale della presidenza indica quello che Joseph Aoun ha chiesto se l’UNIFIL non poteva essere esteso. In primo luogo, cita il sostegno logistico all’esercito libanese e l’assistenza con ordigni inesplorati; l’assistenza nella riapertura delle strade e residenti di ritorno; Infine, monitoraggio e reporting. Questi indizi sono quelli esposti ai parlamentari francesi. Non sono le clausole di un mandato concordato. Baabda menzionava anche la possibilità che l’UNIFIL continuasse a svolgere alcune missioni nel 2027. Questa ipotesi implica una distinzione tra ciò che è già consentito dal ritiro previsto nella risoluzione 2790 e ciò che sarebbe richiesto da una nuova decisione del Consiglio di Sicurezza.

Politica libanese: autorità di Stato e divisioni superiori

Annaharil 25 novembre, la risposta di Joseph Aoun alle critiche sollevate dal suo discorso di Indipendenza e dall’escalation verbale di Hezbollah intorno ai cinque uomini detenuti nel Nord. Il Presidente mantiene la sua posizione a favore del monopolio statale sulle armi. Sul lato di Hezbollah, le sfide includono la decisione del governo del 2 marzo e la legittimità delle persecuzioni. Questi sono due dibattiti politicamente collegati, ma le posizioni prese sull’azione del governo non determinano il corso dell’indagine o il destino dei detenuti.

Annaharsi chiedeva anche se Nabih Berri potesse avvicinare la presidenza e Hezbollah. La domanda non vale la pena annunciare una mediazione concordata.Al Binaail 25 novembre riporta che il presidente del Parlamento ha convocato una riunione plenaria per il lunedì successivo. La convocazione dà una data di lavoro parlamentare; Non costituisce un testo o un accordo politico sul contenzioso sostanziale.Al momentoindica che il Ministro della Riforma Amministrativa, Fadi Makki, ha fornito a Joseph Aoun un piano di master del settore pubblico. Il documento presentato non deve essere confuso con le misure finanziate o già attuate.

Dichiarazioni: Hajj Hassan contesta l’accusa, Aoun mantiene la sua linea

Al BinaaeAl Sharq Al Awsatil 25 novembre, il deputato Hussein al-Hajj Hassan ha riferito sui cinque detenuti. Il deputato ha presentato la loro detenzione come ingiustificata e ha accusato gli Stati Uniti di pesare le accuse. Ha anche detto che Hezbollah era stato informato di un possibile rilascio. Tali reclami sono vincolanti per l’autore: le informazioni rese pubbliche non dimostrano un ordine di rilascio giudiziario o un intervento americano nel procedimento.

Al momentoil 25 novembre è stata sottolineata la risposta di Joseph Aoun ai suoi detrattori: il Presidente non ha rinunciato alla politica di concentrare le armi sotto l’autorità dello Stato e ha respinto l’idea che la ricerca della pace sarebbe un abbandono della sovranità. La riconciliazione di queste dichiarazioni da parte dei quotidiani mostra quanto il conflitto politico si sia spostato sul campo giudiziario. Non esonera la distinzione tra decisioni esecutive, dichiarazioni di un membro del Parlamento e atti accertati.

Diplomazia: gli scambi francesi a Beirut precedono qualsiasi decisione dell’ONU

Al momentoil 25 novembre la Commissione ha presentato una relazione sugli scambi tra una delegazione parlamentare francese e i funzionari libanesi, nonché una riunione della commissione per gli affari esteri del Parlamento.Al Sharq Al Awsatha aggiunto che la presidenza libanese ha voluto una possibile forza di sostituzione per beneficiare di un quadro delle nazioni unite.Annahar Internazionaled’altra parte, riferisce che il graduale ritiro del sistema esistente rimane in discussione. Questi passi non necessariamente si contraddicono a vicenda: l’organizzazione del ritiro e la scelta di una missione successiva sono decisioni separate.

Il filo comune è il desiderio di evitare un’interruzione del monitoraggio dei confini internazionali. D’altra parte, le edizioni del 25 novembre non contengono un testo comune accettato da Beirut, Parigi e dai membri del Consiglio di Sicurezza. Una riunione parlamentare francese non coinvolge solo l’esecutivo francese o l’ONU. Per il Libano, i punti da monitorare sono il ruolo riconosciuto dall’esercito, la portata dell’osservazione, i meccanismi di segnalazione e i mezzi assegnati alla missione. Un riferimento alla risoluzione 1701 non risolve questi problemi pratici.

Politica internazionale: d-Hodeïda in Ormuz, bilanci non-coupling

Al Araby Al Jadiddel 25 novembre dà un posto centrale al progresso del Houthis verso Aden, segnalato dalle autorità yemenite che li affrontano. La menzione di una minaccia per la città non significa che ha cambiato le mani.Al Sharq Al AwsateAl Binaatornare all’attacco su una torre nel distretto finanziario di Riyadh. L’aiuto saudita ha richiesto 11 feriti. Mercoledì, la coalizione guidata da Riyadh affermò attacchi alle strutture legate al funzionamento del porto di Hodeida, senza specificare il loro effetto sul traffico. Questo nuovo episodio non dovrebbe essere confuso con gli scioperi del 23 novembre, i cui risultati sono stati annunciati dalle autorità Houthies.

Al Sharq Al AwsateAnnahar Internazionaleil 25 novembre, ha sottolineato la discrepanza tra la Dichiarazione di Washington, le condizioni stabilite da Teheran e l’approccio del Qatar. Il commercio americano-qataris e la chiamata Doha a preservare la navigazione non costituiscono una ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. In mare, le affermazioni iraniane riferendosi alle miniere e agli avvisi indirizzati ai navigatori non permettono che ciascuno degli incidenti annunciati siano abbinati, nave per nave. Presentare i bilanci come se avessero aggiunto sarebbe prematuro.

Al Araby Al JadideAnnahar Internazionaledel 25 novembre coprono anche le ricomposizioni intorno alla Libia. Il primo segue la visita di Khalifa Haftar ad Ankara; il secondo analizza le conseguenze dell’attacco sostenuto dall’Ucraina contro le navi russe in Bengasi. Un incontro turco-libano da una parte, un’operazione rivendicata da Kiev dall’altra: la loro vicinanza alla notizia non dimostra un collegamento operativo o un accordo sul futuro della presenza russa in Libia.

Economia: commercio al dettaglio, trasporto su strada e farmacie

Al momentoil 25 novembre presenta il Retail Trade Index della Beirut e della Fransabank Trade Association per il terzo trimestre. La pubblicazione si riferisce ad un reale aumento rispetto al trimestre precedente e guarda separatamente all’effetto dei combustibili. Si tratta di una distinzione importante: le variazioni dei prezzi del carburante, i volumi venduti e l’utilizzo possono cambiare l’indice totale e i suoi componenti in modo diverso. Anche un reale aumento dei seguenti settori non misura direttamente il reddito o l’attività delle famiglie in tutto il paese. Anche i confronti trimestrali dovrebbero essere distinti dagli sviluppi annuali.

Lo stesso giorno eAl Liwaadettagli lo sciopero dei trasporti del 25 novembre. Le federazioni chiedono l’attuazione degli impegni pubblici, compresi gli aiuti per il carburante e la supervisione dei veicoli utilizzati per i trasporti a pagamento. Essi ritengono che la loro capacità di applicare le tariffe ufficiali dipende da queste misure. L’annuncio della mobilitazione non specifica alcun finanziamento sbloccato o una nuova scala concordata. A terra sono stati riportati e riaperto tagli a Tripoli; Nel Bekaa, i rally sono stati tenuti senza alcuna chiusura confermata nei punti osservati. L’entità del movimento non è quindi limitata ad un blocco uniforme del paese.

Al Akhbaril 25 novembre sta esaminando un altro mercato locale: quello delle farmacie. Il giornale descrive i punti vendita e interroga lo sviluppo di marchi con più capitale e peso aziendale. Le sue informazioni si basano in particolare sulle fonti professionali; esse non costituiscono un conteggio nazionale o una decisione dell’ordine dei farmacisti. Tuttavia, il tema evidenzia una serie di questioni distinte: il controllo di un farmaceutico, le condizioni per l’emissione della sua licenza e le conseguenze di una possibile concentrazione sull’accesso ai medicinali in quartieri meno vantaggiosi.

Elettricità: cosa contiene esattamente la proposta del Qatar?

Al Liwaadel 25 novembre dedica uno sviluppo alla proposta del Qatar in energia elettrica e alle questioni sollevate dalla transizione dal petrolio al gas. Prima di parlare di una riduzione dei costi, è necessario distinguere tra la costruzione o la conversione di un impianto di acquisto di carburante e di routing. Né una misura annunciata all’uscita dell’impianto di alimentazione indica a quale tasso di energia elettrica sarebbe addebitato alle famiglie dopo trasmissione, distribuzione e perdite sulla rete. Il kit stampa non dà una decisione finale di aggiudicazione o un tasso contrattuale verificabile.

Giustizia: cinque prigionieri nel Nord e una tappa per le famiglie scomparse

Al Sharq Al AwsateAl Binaadel 25 novembre seguire il file degli uomini arrestati nella zona delle altezze di Bcharré. Le interviste sono annunciate nella stampa. Una distinzione deve essere fatta tra convocazioni, interrogatori reali, un possibile mandato e un giudizio. Le spese di creazione di un gruppo armato e di reclutamento riportate dai quotidiani non sono provate. Né è il file paragonabile al carico di esplosivi sequestrati a Qaa, che è sotto un’altra indagine.

Annahardel 25 novembre presenta la raccolta di informazioni sulle persone scomparse o sulle vittime della scomparsa forzata come passo nell’attuazione della legge libanese del 2018. La ricerca non è semplicemente un record di richieste: la capacità di raccogliere, conciliare e proteggere le informazioni è una condizione per il futuro. Una dichiarazione rilasciata all’autorità competente non significa che un luogo sia stato identificato o che una famiglia abbia ricevuto una risposta. L’interesse del regime sarà giudicato su come le prove, i documenti e altri materiali saranno conservati e sfruttati.

Documenti sicuri: cosa sfida la Sicurezza Generale

Al Akhbardel 25 novembre pubblica una risposta dalla Sicurezza Generale su un accordo con la stampante di sicurezza ungherese ANY. Il testo di risposta riprodotto dal giornale esclude alcune attività di vendita e i ricavi in Israele nel periodo coperto. Il giornale si oppone a questa risposta da precedenti riferimenti commerciali e informazioni pubblicate dalla società. Nessuno di questi elementi solo dimostra l’accesso ai dati libanesi. Al fine di stabilire il rischio, sarebbe necessario conoscere lo scopo esatto del contratto, i suoi subappaltatori e le regole di accesso ai dati, piuttosto che dedurre il funzionamento del mercato da un elenco storico dei clienti.

Società: ottenere protezione, quindi essere in grado di applicarlo

Annahardel 25 novembre riprende un record globale di donne e ragazze uccise da un partner o da un membro della famiglia. Questa figura globale non indica il numero di vittime in Libano. Lo stesso giorno, le Nazioni Unite in Libano e la Commissione Nazionale per le Donne libanesi dedicano la loro campagna di 16 giorni alle difficoltà incontrate dalle vittime nell’accesso alla giustizia. Il lancio mette in evidenza i costi e la durata del processo, la paura di rappresaglie e difficoltà nell’accesso all’aiuto legale.

La campagna evidenzia gli ostacoli che si combinano in periodi di spostamento: la scomparsa dei documenti amministrativi, la ripartizione delle reti di aiuto reciproco e la lontananza dei servizi. Ottenere informazioni, archiviare un reclamo e ricevere una protezione efficace sono passaggi distinti. Sono queste differenze, piuttosto che l’estrapolazione delle statistiche mondiali, che permettono di monitorare gli effetti di una politica di protezione in Libano.

Cultura: cinema a Doha, musica infantile e memoria a Beirut

Annahare la sua edizione internazionale del 25 novembre presentano tre film visti al Doha Film Festival, annunciato dal 19 al 27 novembre, intorno alla solitudine, alla paura e all’auto-ricerca. Entrambe le edizioni danno anche il pavimento al musicista palestinese Faraj Suleiman sul suo albumSama. L’intervista collega ricordi d’infanzia e scene quotidiane, tra cui il raccolto di olive, a un modo per comporre e raccontare all’altezza del bambino.

A Beirut,Al momentodel 25 novembre riporta che il Ministro dell’Informazione, Paul Morcos, ha inaugurato il Giardino Giornalista nel distretto Unesco. L’inaugurazione è acquisita; L’aggiunta di una nuova scultura è indicata come progetto. La stessa edizione pubblica un tributo a Georges Khodr, che mette in evidenza il suo lavoro di scrittura oltre i suoi doveri ecclesiastici.Al Araby Al Jadidinfine segue il Festival d’Oran del film arabo, presentato sia attraverso le sue proiezioni che i suoi laboratori. Concorrenza e appuntamenti pubblici sono due componenti distinti del programma.

Sport: Safa-Nejmeh e il titolo africano assegnato al Senegal

Al Akhbaril 25 novembre annuncia un incontro notturno tra Safa e Nejmeh nel campionato libanese e ripropone l’esperienza di riaprire la Città dello Sport al pubblico. Si tratta di due argomenti: un poster del campionato e l’uso di un’infrastruttura in grado di ospitare incontri ad alta influenza. Il programma pubblicato non pregiudica l’esito della partita o le prossime decisioni sugli stadi.

Al Sharq Al Awsatdel 25 novembre torna all’annullamento della decisione amministrativa che ha conferito al Marocco il titolo della Coppa delle Nazioni Africane. La Corte Arbitrale dello Sport ha ripristinato il risultato raggiunto sul terreno: il Senegal aveva battuto il Marocco 1 a 0 dopo l’estensione. La decisione sull’aggiudicazione del titolo è distinta dalle sanzioni disciplinari relative alla condotta della finale.

Maratona di Beirut: i punti di riferimento della domenica 29

Al Liwaa25 novembre dettagli preparati per la maratona di Beirut. L’organizzatore conferma il ritorno delle partenze e degli arrivi al settore della Place des Martyrs. La guida dei piloti imposta l’inizio dei 10 km alle 7:45. L’associazione chiede di non parcheggiare sul percorso da sabato 28 alle ore 9 a domenica 29 alle ore 2 locali. Questa politica di parcheggio non vale la pena annunciare una chiusura generale delle strade in tutta questa spiaggia. Le rotte ufficiali distinguono il lungomare e la cornice dai loop che attraversano Mar Mikhaël e la zona del ponte Fiat.

Tecnologia: i controlli trucioli non sono limitati al produttore

Al Araby Al Jadiddel 25 novembre successivo al caso delle restrizioni usa contro una società relativa alla distribuzione di chip di calcolo.Annahar Internazionaleanalizza il ritorno di Jensen Huang alla leadership di Nvidia dall’angolo della sicurezza economica americana. Le due questioni non sono confuse: la decisione di governo del produttore non annulla le restrizioni commerciali su un intermediario. Un elenco di entità costituisce una misura amministrativa; non è una condanna penale.

In un’altra serie di pagine,Annaharesamina la violenza e lo sfruttamento online contro i bambini, e poi interroga l’adattamento della legge libanese ai contenuti generati o modificati dall’intelligenza artificiale. Le stime globali esaminate non sono conti per il Libano. Il dibattito locale si concentra sulla caratterizzazione giuridica dei fatti, sulla capacità di segnalare e sulla conservazione delle prove digitali, indipendentemente dalla presenza di una figura spesso inclusa nei titoli.

Personalità: quali sono i tributi di Georges Khodr

Al momentoil 25 novembre torna alla scomparsa del metropolita greco-ortodosso Georges Khodr. Il tributo sottolinea il ruolo delle sue cronache e una concezione della vita comune che non ha ridotto la cittadinanza alla comunità confessionale. Questa lettura della sua eredità completa le informazioni biografiche già pubblicate sul prelato. Esso chiede un ritorno ai testi e alle loro circostanze di pubblicazione piuttosto che alla persona scomparsa di parlare delle divisioni politiche del giorno.

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