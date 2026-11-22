Hakan Fidan conferma che la Turchia sta aiutando l’Arabia Saudita a difendersi. Il ministro afferma che Ankara non ha preso alcuna decisione sulla presenza di soldati turchi nello Yemen. La legge turca che approva l’accordo di Mecca è entrato in vigore il 14 novembre, senza costituire un’autorizzazione per lo spiegamento.

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Hakan Fidan ha confermato sabato 21 novembre che la Turchia stava sostenendo la difesa dell’Arabia Saudita. Il ministro degli Esteri turco ha detto che Ankara non aveva preso alcuna decisione sulla presenza di soldati turchi nello Yemen. Questo sviluppo distingue l’aiuto già fornito a Riyadh da un intervento nel territorio yemenita.

Il sostegno a Riyadh non è una decisione di inviare truppe

Alla domanda sulla televisione turca sull’alleanza della Mecca, Hakan Fidan ha detto che « nessuna decisione è stata presa sulla presenza di soldati nello Yemen ». Ha aggiunto che l’assistenza di difesa necessaria all’Arabia Saudita era già fornita. Il ministro ha ricordato l’assistenza tecnica e ha ricordato che la cooperazione tra Ankara e Riyadh nell’industria della difesa ha preceduto il patto.

Il voto si riferisce alla decisione di Ankara al momento dell’intervista. Il capo della diplomazia non ha annunciato alcun intervento in Yemen né escluso che una decisione diversa possa essere presa in seguito. Ha anche spiegato che, a suo avviso, un impegno delle truppe alla guerra richiede una decisione parlamentare. La sua dichiarazione non costituisce un nuovo mandato o un calendario per la spedizione.

Questo sviluppo viene come lo scambio di scioperi tra la coalizione guidata da Riyadh e l’Houthis alimenta il dibattito sul ruolo degli alleati sauditi. Venerdì 20 novembre la coalizione chiese ai civili di lasciare il porto di Hodeida. Gli Houthis minacciarono di vendicarsi se il porto fosse stato attaccato. Fidan ha dichiarato che l’aiuto già fornito era per la difesa dell’Arabia Saudita.

Ciò che il Parlamento turco ha approvato

Firmato a Mecca il 7 agosto 2026, l’accordo di difesa comune riunisce Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Il 5 ottobre, a Riyadh, i tre paesi hanno annunciato la loro intenzione di tradurre i loro impegni collettivi in misure concrete per difendere il regno, secondo le loro leggi nazionali. Il comunicato mirava a sostenere l’Arabia Saudita, senza annunciare alcuna distribuzione allo Yemen.

Il 5 novembre il Parlamento turco ha approvato l’atto n. 7597, che autorizza la ratifica dell’accordo. Approvata dal Presidente il 13 novembre, questa legge è stata pubblicata il giorno successivo nella Gazzetta ufficiale turca, al numero 33430, ed entrata in vigore lo stesso giorno. Questa data riguarda il diritto turco: non stabilisce l’adempimento di tutte le formalità internazionali del patto o la decisione di inviare soldati in un altro paese.

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