Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Las Vegas davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, secondo la classifica provvisoria FIA. Entrambe le McLarens seguono tra due secondi. Pierre Gasly finì quinto con Alpine, mentre Isack Hadjar terminò quattordicesimo dopo aver danneggiato la sua ala anteriore in gara.

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Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Las Vegas sabato 21 novembre, davanti a due McLarens di Lando Norris e Oscar Piastri. Il pilota Red Bull ha chiuso i 50 giri in 1:27:39:624. Norris terminò a 0.639 secondi e Piastri a 1.529 secondi, secondo la classifica provvisoria pubblicata dai commissari della Federazione Automobile Internazionale.

Piastri torna dal 17° posto a Las Vegas

Verstappen ha preso il comando dopo la pena di cinque posti imposta a Kimi Antonelli, autore del miglior tempo di qualifica. L’italiano, relegato al sesto posto sulla griglia dopo un cambio di powertrain, ha giocato ancora al primo posto alla fine della gara. Ha finito il quarto.

George Russell prese il comando nel secondo turno, prima che Verstappen tornasse. L’auto di sicurezza è intervenuta dopo la collisione tra Sergio Pérez e Rafael Câmara. La gara riprese il 25esimo giro, con la Red Bull ancora leader. Verstappen e George Russell si scambiarono la testa diverse volte prima che la McLarens tornasse a contatto. Norris ha raddoppiato Russell nel 34esimo giro e ha brevemente guidato il suo turno. Verstappen ha avuto il primo posto. Russell ha bloccato le ruote cercando di superare Antonelli in giro 48 e finito nono. Piastri ha preso il terzo posto in gara dopo aver preso 17esimo posto dopo una penalità sulla griglia.

Gasly quinto, Hadjar quattordicesimo

Pierre Gasly ha concluso il quinto posto davanti al compagno di squadra Alpine Franco Colapinto. Quarto, Isack Hadjar ha giocato il primo posto prima di danneggiare la sua ala anteriore. Il francese terminò 14. L’ordine di arrivo citato è quello della classifica provvisoria della FIA. Il prossimo Gran Premio è previsto per il 27-29 novembre in Qatar, prima della finale ad Abu Dhabi.

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