Il salvataggio continua la loro ricerca domenica a Cikande, nell’ovest di Java Island, dopo il fuoco di una fabbrica di pasticceria. Almeno tre morti sono stati segnalati dal personale di soccorso. La polizia ha poi riferito l’evacuazione di sei sacchi di morte, senza confermare il numero di vittime che contenevano.

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A Cikande, nell’ovest dell’isola di Giava, i soccorritori sono alla ricerca di lavoratori dopo il fuoco di una fabbrica di pasticceria la domenica 22 novembre. L’agenzia di ricerca e soccorso indonesiana ha riferito almeno tre morti. La polizia ha poi riferito l’evacuazione di sei sacchi di morte, il cui contenuto deve ancora essere identificato.

Fuoco nella fabbrica Cikande

L’incendio alla fabbrica Cikande è stato dichiarato sabato pomeriggio nella zona industriale del Pancatama a Leuwilimus, distretto di Serang. Il sito appartiene alla fabbrica della pasticceria PT Fonusa Agung Mulia. La polizia ha localizzato l’inizio del disastro a circa 4:30 ora locale e ha indicato che il fuoco aveva colpito uffici e un magazzino. La fabbrica si trova nella provincia di Banten, a ovest di Giacarta, non nella capitale.

Quindici vigili del fuoco hanno partecipato all’intervento, a seconda della provincia. Il governatore Andra Soni ha spiegato che il crollo parziale dell’edificio e la mancanza di luce avevano impedito alle squadre di accedere a determinate aree durante la notte. I carri armati hanno fornito acqua a sostegno dei vigili del fuoco. La polizia ha messo 28 ambulanze in allerta e ha istituito una stazione di emergenza in loco.

Un equilibrio umano ancora provvisorio

Nel suo punto di domenica mattina, il Servizio di Ricerca e Soccorso Regionale ha riferito tre morti, 36 ricercati e 15 trovati vivi, quattro dei quali sono stati feriti. Più tardi, la polizia provinciale ha annunciato che le squadre avevano evacuato sei sacchi di morte. Ha assegnato il loro esame alla sua squadra di identificazione. Il numero di sacchetti da solo non consente di determinare il numero di morti. Non aggiunge al primo controllo di sollievo.

Anche il censimento dei dipendenti non è stato completato. Il posto di comando della polizia aveva 54 dipendenti temporanei, 11 dei quali tornati a casa e un medico assistito. Le autorità controllavano la situazione dei restanti 42. Questa lista amministrativa non indica quanto era ancora all’interno dell’edificio e non coincide con il conteggio delle persone ricercate dai soccorritori.

L’origine del fuoco rimane sconosciuta

La polizia ha detto che hanno controllato l’incendio principale domenica alle 6:30 ora locale. Tuttavia, il servizio di soccorso ha riferito che diverse case ancora richiedevano ai vigili del fuoco di intervenire. I team continuano la ricerca in aree accessibili. Secondo le autorità, devono aspettare fino al raffreddamento e la sicurezza delle altre parti del complesso prima di entrare.

La polizia di Banten ha annunciato l’invio di una squadra dal loro laboratorio scientifico per determinare l’origine del fuoco. Non ha avanzato nessuna causa in questa fase. L’esame dei locali sarà possibile solo una volta che l’accesso è considerato sicuro.

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