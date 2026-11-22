A partire da domenica 22 novembre, l’Iran ha lanciato un programma di riduzione dell’elettricità per le famiglie e le imprese. L’operatore nazionale Tavanir invoca difficoltà nell’approvvigionamento di carburante alle centrali elettriche. La durata dipenderà dai settori e dal tempo: l’ipotesi di due ore al giorno non è la regola annunciata all’inizio.

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L’Iran ha stabilito l’inizio dei tagli di elettricità programmati per le famiglie e le imprese di domenica 22 novembre. L’operatore nazionale Tavanir invoca una insufficiente fornitura di carburante per gli impianti. Gli orari non saranno gli stessi ovunque, e le due ore di chiusura al giorno menzionate dal suo direttore corrispondono ad uno scenario freddo più marcato.

Tagli di elettricità in Iran: durata variabile

Mohammad Allahdad, il direttore di Tavanir, ha presentato il dispositivo sulla televisione dello stato iraniano sabato 21 novembre. Al lancio, si riferiva a un’interruzione fino a due ore per un periodo di due giorni. Se il freddo si intensifica, alcuni tagli possono durare fino a due ore al giorno. Questa cifra non è né un programma nazionale né una misura del tempo di taglio di domenica.

La dichiarazione dell’operatore prevede di avvertire gli abbonati interessati prima dell’interruzione. Tavanir indica che le slot verranno trasmesse attraverso l’app Bargh-e Man, il servizio di messaggistica Bale. Nessuna durata per città o data di fine è stata annunciata nelle dichiarazioni consultate.

Le centrali elettriche mancano di carburante

Tavanir attribuiva la misura alle difficoltà nel fornire combustibile alle centrali elettriche. Quando non possono produrre abbastanza per soddisfare la domanda, tagli schiacciati temporaneamente ridurre il carico sulla rete. L’operatore ha detto che voleva mantenere il suo funzionamento e limitare l’uso di restrizioni nelle attività produttive. L’annuncio è rivolto in particolare agli abbonati residenziali e commerciali; Non significa che tutto sarà tagliato allo stesso tempo.

Il presidente Massoud Pezeshkian ha detto sabato che gli attacchi all’infrastruttura del gas hanno aggravato la mancanza di carburante come si avvicina l’inverno. Cuts aveva già colpito Teheran e altre città prima di questa fase del conflitto. Il governo invita quindi a mettere in discussione danni recenti che aggravano una difficoltà preesistente; la dichiarazione di Tavanir non indica la proporzione di restrizioni attribuibili a questo danno.

Per il momento, il calendario pubblico imposta l’inizio del sistema, non la quantità di elettricità che salverà. A Machhad, il distributore locale ha spiegato che una nicchia pubblicizzata non ha necessariamente portato a un taglio: l’esecuzione dipende dal carico sulla rete.

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