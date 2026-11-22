Il Parlamento iracheno istruì una commissione per esaminare il fuoco mortale alla centrale di Al-Hartha a nord di Basra. Domenica è riportata una delegazione. Il Primo Ministro ha ordinato un’indagine urgente. Le autorità sanitarie e di sicurezza hanno pubblicato recensioni separate, senza un conteggio comune in questa fase.

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Il Parlamento iracheno ha affidato un comitato per esaminare l’incendio che ha ucciso la gente sabato 21 novembre alla centrale di Al-Hartha, a nord di Basra. I media iracheni hanno riferito l’arrivo dei suoi membri domenica mattina. Il Primo Ministro ha ordinato un’indagine urgente. Le autorità sanitarie e di sicurezza hanno pubblicato diverse recensioni.

Un’ispezione per esaminare le misure di sicurezza

In una dichiarazione pubblicata sabato, la commissione per l’energia e l’energia del Parlamento ha dato inizio all’incendio di un gasdotto dell’impianto. Su istruzioni del presidente della Camera, Haibat Al-Halbousi, una sottocommissione è stata quella di visitare i locali domenica 22 novembre, per verificare le circostanze dell’incidente, determinare dove le misure di sicurezza avrebbero potuto essere carenti e valutare le modalità effettuate sul sito.

Due media iracheni hanno annunciato l’arrivo di una delegazione parlamentare ad Al-Hartha domenica mattina. Questo è stato il primo spostamento segnalato dall’annuncio dell’indagine, ma nessuna revisione istituzionale dell’ispezione era ancora pubblica al momento della scrittura. La commissione aveva anche annunciato la sua intenzione di soddisfare le famiglie delle vittime e dei feriti per scoprire le loro esigenze.

Il primo ministro Ali Faleh Al-Zaidi ha chiesto a sabato un’indagine urgente sulle cause del fuoco e sulle possibili responsabilità, secondo una dichiarazione del suo ufficio stampa in Iraq. Ali Saadi Wahib ha assemblato i suoi servizi di emergenza per esaminare i danni, i suoi effetti sul funzionamento e le misure di sicurezza da adottare.

Il direttore della società elettrica di proprietà statale nel sud dell’Iraq, Qaïs al-Ahmad, ha dichiarato sabato che la centrale elettrica non era stata danneggiata e che, secondo lui, l’incidente non aveva ridotto le ore di alimentazione elettrica. Questa affermazione non copre danni nel quartiere, dove il fuoco si è diffuso prima che la difesa civile intervenisse.

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Due bilanci provvisori, nessun consolidamento pubblicato

La cella di comunicazione di sicurezza ha riferito quattro morti e 35 feriti il sabato, tra cui ustioni di fumo e inalazioni. Ha presentato questa valutazione come provvisoria. Un altro conto è stato fornito dai servizi sanitari di Bassora: un totale di 46 casi registrati, tra cui due morti. Dei 44 infortuni registrati in questo numero medico, 25 avevano lasciato l’ospedale dopo aver ricevuto il trattamento e 19 rimasero in cura.

Nessuna pubblicazione da parte delle autorità ha permesso la domenica mattina di riconciliare le due figure o stabilire se fossero basate sullo stesso perimetro. Il numero di 46 casi comprende i decessi; Non designa 46 feriti. I due bilanci non devono essere aggiunti insieme.

Sia il Parlamento che il Ministero pongono il fuoco sull’approvvigionamento di gas della centrale elettrica. Questo non è sufficiente per stabilire ciò che ha innescato il fuoco. Le indagini annunciate devono ancora specificare le circostanze, lo stato delle disposizioni di sicurezza e qualsiasi responsabilità.

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