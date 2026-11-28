6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Mentre l’esercito fedele al governo yemenita sostiene di aver rafforzato la difesa di Aden, le istituzioni del governo riconosciuto continuano a lavorare nella città. La visita del funzionario umanitario delle Nazioni Unite a un campo ad Aden il 26 novembre mostra cosa significa anche la città per aiutare gli sfollati.

Un capitale temporaneo che rimane attivo

Aden divenne la sede provvisoria del governo riconosciuto dalle Nazioni Unite dopo la cattura di Sanaa da parte degli Houthis nel 2014 e la successiva rottura politica. In una lettera al Consiglio di sicurezza del 2 novembre, il rappresentante dello Yemen ha indicato che le istituzioni statali hanno continuato ad esercitare le loro funzioni. Ha anche riferito attacchi al complesso presidenziale e all’aeroporto, che il suo governo ha attribuito al Houthis.

Il 24 novembre, il portavoce dell’esercito fedele al governo ha detto che l’Houthis aveva avanzato verso Aden e che le sue forze avevano ridistribuito per difendere la città. Questa dichiarazione non è sufficiente per stabilire quali località hanno cambiato le mani, né per confermare che l’anticipo è definitivamente fermato.

Aden, l’ONU lavora con le autorità yemenita

Il 26 novembre, il funzionario umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, ha visitato i campi per gli sfollati interni nella zona di Al-Chaab ad Aden. Il Ministro yemenita dei Diritti Umani e il Coordinatore Residente e Umanitario delle Nazioni Unite lo hanno accompagnato, secondo l’agenzia ufficiale del governo yemenita. Lo scopo della visita era quello di valutare le esigenze nei campi.

Aden, il Ministero della Salute e l’Organizzazione Mondiale della Sanità avevano annunciato il 19 novembre la distribuzione di 5.000 reti impregnate in due campi. L’annuncio descrive un’operazione in città, non uno stato di servizio nelle province vicine. L’ONU distingue la possibilità di operare da Aden dall’accesso alle popolazioni delle zone di combattimento, in particolare nella regione di Taez.

La sede del governo non dice chi amministra tutto il sud

Il governo yemenita rappresenta il paese alle Nazioni Unite. Nel Sud, i servizi governativi, le autorità provinciali e le forze locali non rientrano negli stessi canali decisionali ovunque. Il Consiglio di Transizione del Sud, emerso dal movimento separatista, pesava anche le relazioni di potere in Aden; Questo ruolo non è confuso con la rappresentanza diplomatica dello Yemen.

La visita del 26 novembre conferma che i leader yemeniti e delle Nazioni Unite continuano il loro lavoro ad Aden. Non permette di estendere questo risultato a tutto il Sud, né di concludere sul controllo militare delle vicinanze della città.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews