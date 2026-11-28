Nafez Kamaleddine, Georges Iskandar, Ramona Khalifeh e Bechara El Hajjj hanno vinto le quattro categorie della 2026 Road Cycling Independence Cup. La Federazione Ciclismo libanese ha riportato i risultati il 18 novembre.
Domenica 15 novembre, in occasione dell’83o anniversario dell’indipendenza del Libano, l’evento ha riunito le categorie d’elite, i maestri, le donne e i giovani. La partenza è stata data alle 7 del mattino a Bourj Hammoud dal presidente della federazione, Hrair Satoyan, e il presidente della commissione tecnica, Nazaret Habibian.
Un arrivo in salita ad Annaya
I piloti hanno preso l’autostrada costiera verso Jbeil prima di andare ad Annaya. Le élite e i maestri viaggiarono per 47 chilometri, con un arrivo vicino alla diga dell’esercito libanese ad Annaya. La strada femminile e giovanile era lunga 40 chilometri ed è stata completata a metà strada.
Secondo il racconto della federazione, Georges Iskandar, un rappresentante delle forze di sicurezza interne impegnate negli studi del maestro, si distaccarono nell’ascesa e tenne il suo anticipo alla linea. Nafez Kamaleddine, vincitore della categoria d’elite, è arrivato dietro di lui. Questi due successi corrispondono a classifiche separate.
I quattro podi
- Elite: 1. Nafez Kamaleddine, Al Ghazal de Tripoli; 2. Khalil Al Asmar, Homenetmen Beirut; 3. Moustafa Allou, Libano Cycling Club.
- Maestri: 1. Georges Iskandar, squadra di ciclismo delle forze di sicurezza interne; 2. Bassam Dannawi, Al Ghazal de Tripoli; 3. Ali Atwi, Libano Cycling Club.
- Juniors: 1. Bechara El Hajj, Homenetmen Antelias; 2. Ahmad Mashmoushi, Rise e Rise; 3. Hadi Kassem, Homenetmen Antelias.
- Donne: 1. Ramona Khalifeh, Libano Cycling Club; 2. Arij Wehbe, Aley Cycling Club; 3. Lynn Daou, Rise e Rise.
Il presidente e i membri del comitato direttivo hanno presentato le tazze ai vincitori. La Federazione ha ringraziato le Forze di Sicurezza Interna, l’Esercito libanese e la Croce Rossa libanese per aver assicurato il percorso.
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