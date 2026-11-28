Le autorità sanitarie di Sana hanno attribuito all’Arabia Saudita uno sciopero che ha ferito quindici persone sabato. La coalizione annunciò separatamente che aveva intercettato un missile verso Riyadh.

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Il Ministero della Salute di Houthis ha annunciato che 15 civili, tra cui due donne, erano stati feriti in uno sciopero a Sanaa presto sabato 28 novembre. Il portavoce del ministero, Anis al-Asbahi, attribuisce lo sciopero all’Arabia Saudita. La coalizione non ha confermato questa operazione nelle dichiarazioni disponibili sabato mattina.

Il bilancio copre il distretto di Bir Abu Shamla nel distretto di Al-Tahrir. Secondo il portavoce, anche le case sono state danneggiate. I rapporti locali hanno riportato danni nei negozi. La prima stima locale di tredici feriti è stata seguita da una revisione di quindici segnalati dalle autorità sanitarie. Queste cifre non si sommano. Non c’era alcuna verifica indipendente per stabilire il bilancio esatto o identificare che cosa lo sciopero era circa.

Un incendio riferito a Mokha

La Houthis ha anche riferito che uno sciopero aveva innescato un incendio in una centrale elettrica a Mokha, la città portuale del Mar Rosso. L’annuncio non specifica quante persone sarebbero state private di elettricità o quando il servizio potrebbe essere ripristinato. Nessun risultato umano separato è stato segnalato per la pianta. Le informazioni su Mokha non fanno parte del record di Sanaa.

Riyadh annuncia l’intercettazione separata

Il generale Turki al-Maliki, portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, ha annunciato sabato che la difesa aerea aveva intercettato e distrutto un missile da crociera diretto alla regione di Riyadh. Ha attribuito il colpo al Houthis. Il suo annuncio non fornisce un equilibrio di terreno e non stabilisce un collegamento tra il lancio e il colpo segnalato a Sanaa. Il giovedì, la coalizione ha annunciato che aveva intercettato due missili balistici verso Riyadh, e venerdì un’intercettazione separata per un drone.

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