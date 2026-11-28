La convenzione dei cittadini è iniziata venerdì al Palais d’Iéna. Sta sentendo il Tesoro questo sabato e deve presentare le sue proposte nel marzo 2027.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Centocinquanta persone disegnate da lotto hanno cominciato venerdì 27 novembre a Parigi per lavorare su deficit, debito e priorità di spesa. La Convenzione organizzata dal Consiglio economico, sociale e ambientale (CECA) è tenuta a presentare proposte nel marzo 2027. Non votera’ il bilancio.

La prima sessione si svolge dal 27 al 29 novembre al Palais d’Iéna. Il CESE chiede ai partecipanti di valutare quali opzioni ridurrebbero il deficit e si preparassero al futuro. L’esercizio finanziario riguarda lo Stato, gli enti locali e regionali e la sicurezza sociale. Non si limita quindi alla spesa dei ministeri o all’unica legge sulle finanze pubbliche.

Un primo fine settimana per capire i conti pubblici

Il capo economista della Direzione generale del Tesoro, Dorothée Rouzet, è in programma di aprire le audizioni questo sabato alle ore 2.30 Domenica alle 11:15, l’incontro sul campo delle finanze pubbliche riunirà l’ex relatore di bilancio Gilles Carrez, amministratore delegato di INSEE Fabrice Lenglart, Direttore della previdenza sociale Pierre Pribile e Direttore Esecutivo di Alie Verdier. Entrambe le audizioni sono annunciate dal vivo sui canali EESC.

I primi incontri si concentrano sulla lettura dei conti e delle diverse amministrazioni che li compongono. Il disavanzo è il saldo negativo di un esercizio finanziario; il debito misura un importo eccezionale. Un miglioramento del disavanzo non significa necessariamente una riduzione immediata del debito. I cittadini saranno in grado di chiedere informazioni e ascoltare i relatori che difendono posizioni diverse. Un comitato di governance di 14 membri organizza il lavoro e seleziona le parti interessate secondo un requisito di pluralismo.

Sette sessioni fino a marzo

Dopo questo fine settimana, i 150 partecipanti si riuniranno dall’11 al 13 dicembre, poi due volte a gennaio e febbraio, prima di una sessione finale dal 19 al 21 marzo 2027. Il CESE prevede prima di fornire informazioni, poi di esaminare diversi scenari e infine di adottare la relazione. Una piattaforma aiuta anche a contribuire alla riflessione al di fuori del gruppo disegnato da lotto.

Il calendario del lavoro è diverso da quello per il dibattito di bilancio in Parlamento. Le conclusioni saranno proposte; Essi non determinano le entrate o le spese dello Stato senza la decisione delle istituzioni competenti.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews