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Il presidente dell’Assemblea nazionale senegalese, Ousmane Sonko, ha invitato il Capo di Stato, Bassirou Diomaye Faye, a sciogliere la Camera dal 2 dicembre. In un discorso agli attivisti di Pastef di giovedì sera, 26 novembre, l’ex Primo Ministro ha detto che se avesse il potere di farlo, avrebbe firmato un decreto all’inizio di quel giorno. L’appello è arrivato il giorno dopo una votazione dei deputati che chiedono a Faye di ritirare il decreto che ha messo in vigore il bilancio rettificativo del 2026 dopo che è stato respinto dal Parlamento.

Perché Sonko cita dicembre 2

La data corrisponde al secondo anniversario dell’installazione dell’ufficio della XV legislatura. I senegalesi elessero i deputati il 17 novembre 2024, ma il 2 dicembre l’Assemblea elesse il suo presidente e i membri del suo Ufficio di presidenza. Il Consiglio costituzionale aveva, per la precedente legislatura, scelto la data di installazione dell’ufficio finale, non la data dell’elezione, come punto di partenza per il legislatore.

L’articolo 87 della Costituzione vieta la dissoluzione durante i primi due anni di legislatura. Dopo questo periodo, il Presidente della Repubblica può dissolversi con decreto dopo aver ricevuto il consiglio del Primo Ministro e del Presidente dell’Assemblea. Sonko potrebbe essere consultato in quanto tale, ma Faye sarebbe responsabile della decisione. La data data data da Sonko non è quindi una scadenza imposta al Capo di Stato né una convocazione degli elettori.

Se fosse stato fatto un ordine, sarebbe anche fissato la data per la legislazione. La votazione dovrebbe avvenire tra 60 e 90 giorni dopo l’emissione del decreto. Nel frattempo, l’Assemblea sciolta non poteva più incontrarsi; il termine di carica dei deputati avrebbe terminato la proclamazione dei risultati delle nuove elezioni.

Il decreto di bilancio che si oppone al palazzo ai deputati

L’emendamento finanziario Bill è stato introdotto il 18 settembre 2026. Il 3 novembre i deputati hanno adottato una questione pregiudiziale, una procedura che ha concluso la discussione del testo. Il 19 novembre Faye ha emesso il decreto n. 2026-2416 per portare in vigore il progetto. Il 25 novembre, nel Consiglio dei ministri, ha chiesto al governo di prendere le misure necessarie senza indugio per attuare i programmi inclusi nel bilancio rettificativo. In particolare, ha sottolineato il finanziamento della campagna agricola e del programma di occupazione giovanile.

Lo stesso giorno, l’Assemblea nazionale ha adottato una risoluzione che chiede il ritiro del decreto. Per la maggioranza parlamentare, la disposizione di cui all’articolo 68 che autorizza l’entrata in vigore con decreto di legge sulle finanze quando non è stata definitivamente votata entro sessanta giorni non consente di ignorare un rifiuto esplicito. La risoluzione votata esprime la posizione del Parlamento; non costituisce un annullamento giudiziario del decreto. In particolare, il testo prevede che le entrate, le spese e i prestiti effettuati esclusivamente sulla base di tale atto siano esaminati quando i conti dell’esercizio 2026 sono controllati.

Un ritorno alla scheda elettorale che porterebbe la maggioranza di Pastef in gioco

Pastef ha vinto 130 dei 165 seggi nelle elezioni legislative del novembre 2024. Questa maggioranza rimase al centro dell’equilibrio del potere dopo la partenza di Sonko dal governo nel maggio 2026 e la sua elezione alla presidenza dell’Assemblea. Una dissoluzione costringerebbe il partito a difendere i suoi seggi in una prima elezione, quando ora ha i voti necessari per rifiutare un testo di bilancio. Soenko chiese ai suoi attivisti di prepararsi alle elezioni nel 2027. Sabato mattina, 28 novembre, non è stato annunciato dalla Presidenza alcun decreto di dissoluzione o calendario per le prime azioni legislative.

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