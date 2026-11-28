I trasporti pubblici di Ginevra hanno individuato l’incidente che ha portato alla campagna di phishing il 24 novembre. Il negozio è offline, ma l’app e i distributori rimangono accessibili.

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Il trasporto pubblico di Ginevra (GTP) ha annunciato il 27 novembre che i dati utilizzati in una campagna di phishing provenivano da un incidente che interessa il loro negozio online. Hanno disattivato il negozio, ma i viaggiatori possono ancora acquistare i loro biglietti nell’app o dai distributori.

I TPG hanno avvisato i loro clienti il 24 novembre dopo aver inviato e-mail e SMS che hanno imitato l’operatore. Questi messaggi si riferiscono a una falsa pagina per ottenere informazioni personali e bancarie. Il 26, l’operatore ha inoltre indicato che stava indagando l’origine dei dati. Il giorno dopo, ha collegato la campagna a un incidente sul suo negozio online, separato dal suo sito di notizie principale.

Le persone identificate sono state contattate

Secondo l’operatore, terze parti sono stati in grado di accedere al nome, nome, data di nascita, sesso, lingua preferita e dettagli di contatto di alcuni clienti. I dati bancari non sono inclusi in questo elenco: è la pagina fraudolenta che ha cercato di raccoglierli. I GPT affermano di aver scritto agli individui identificati come interessati e di aver fornito loro i dati che potrebbero essere stati esposti. Non hanno quantificare il numero di clienti interessati nel loro comunicato stampa.

Oltre al negozio, piattaforme di gestione per i datori di lavoro e le comunità sono state poste off-line come precauzione. L’Ufficio federale per la sicurezza informatica e l’agente federale della protezione dei dati sono stati informati. L’operatore ha annunciato di aver presentato un reclamo alla polizia cantonale e all’Ufficio Pubblico Procuratore.

Dove acquistare un biglietto o rinnovare un abbonamento

La rete di autobus e tram, i distributori e l’app rimangono in servizio, secondo TPG. I biglietti possono essere acquistati nell’app o dai distributori; per il rinnovo dell’abbonamento, l’operatore dirige i clienti alle sue agenzie e outlet locali.

In caso di messaggio sospetto, i TPG vi invitano a non trasmettere dati personali o bancari e a passare direttamente attraverso il loro sito web o servizio clienti al 00800 022 021 20. Il comunicato stampa del 27 novembre non fornisce una data per la riapertura del negozio.

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