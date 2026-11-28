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Il 28 novembre 1958 Washington diede la sua ambasciata a Beirut il via libera per offrire dieci milioni di dollari al Libano. La decisione è contenuta nel telegramma n. 1990, che è riassunto negli archivi diplomatici degli Stati Uniti. Questo è un dono eccezionale al governo libanese, non un prestito. L’assegno sarà presentato solo al Primo Ministro Rachid Karamé il 5 dicembre.

Dopo il ritiro delle truppe, il denaro da restaurare

Il 15 luglio, i primi militari statunitensi erano atterrati a Beirut su richiesta del presidente Camille Chamoun, mentre gli scontri tra i sostenitori del potere e l’opposizione. Il Parlamento ha eletto il comandante dell’esercito, Fouad Chehab, il 31 luglio. Ha preso la carica il 23 settembre. Il ritiro degli Stati Uniti si è concluso il 25 ottobre, prima che il governo libanese e l’ambasciata concordassero sulla forma di aiuto di bilancio.

Le discussioni continuano a novembre su due fronti. Gli esperti discutono del bilancio dell’anno successivo; L’Ambasciata chiede inoltre al Ministero delle Finanze libanese di valutare i suoi requisiti di cassa da novembre a febbraio. Il primo calcolo non comporta un accordo immediato. In un telegramma del 25 novembre, l’ambasciatore Robert McClintock cita una stima libanese del deficit dell’esercizio 1958 vicino a 37 milioni di sterline. I dieci milioni di dollari che raccomanda non sono destinati a riempire questo deficit. A suo avviso, devono aiutare il governo ad avvicinarsi al prossimo anno fiscale senza rinnovare l’operazione.

Perché il regalo non era un prestito

Il 2 dicembre, McClintock ha riferito che Chehab ha accolto l’offerta e che non si aspettava un aiuto eccezionale di questa natura da ripetere. Karamé e il suo ministro Raymond Eddé sono più prudenti riguardo alle esigenze degli anni futuri, accettando il principio del finanziamento delle risorse libanesi. Entrambe le parti discutono di 12 milioni di dollari separatamente nel finanziamento del Fondo per lo Sviluppo. Questo importo non è un secondo dono al Tesoro.

Secondo la relazione degli Stati Uniti, Karamé ha spiegato che doveva rassicurare i parlamentari: i poteri eccezionali dibattuti in Parlamento non dovrebbero permettere al gabinetto di contrarre i debiti per conto del paese. Tuttavia, il primo ministro non chiude la porta ai prestiti per il settore privato. Ha fatto riferimento a un gruppo di ministeri libanesi e alla missione americana di assistere nell’esame delle domande. La distinzione è importante: l’assegno previsto per dicembre non crea un debito pubblico, mentre i progetti privati dovrebbero archiviare i file di credito.

Cheque rilasciato il 5 dicembre

McClintock ha anche esposto un calcolo diplomatico: a suo avviso, gli aiuti accettati da Karamé, che gli osservatori arabi associati al presidente egiziano Gamal Abdel Nasser, potrebbero raggiungere oltre il Libano. Il telegramma descrive l’argomento dell’ambasciatore per convincere Washington; Non stabilisce che Beirut abbia assunto un nuovo impegno di politica estera in cambio.

Il 5 dicembre, una settimana dopo l’autorizzazione, McClintock ha consegnato l’assegno di 10 milioni di dollari a Karamé. Cinque giorni dopo, al contrario, il Primo Ministro dichiarò che il suo governo considerava la dottrina Eisenhower obsoleta e non si considerava più vincolata da essa. Entrambe le date hanno fatto luce su ciò che è stato coperto dall’accordo del 28 novembre: un aiuto di bilancio dopo il ritiro, distinto dalla dottrina che aveva servito come quadro per l’intervento americano.

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