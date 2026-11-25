Xiamen Airlines ha firmato un accordo per l’acquisto di 50 Boeing 737 MAX 8. Le consegne sono previste tra il 2031 e il 2034, conformemente all’accordo delle autorità cinesi e degli azionisti della China Southern Airlines. I 7,4 miliardi di dollari impegnati sono il prezzo di catalogo, non l’importo effettivamente negoziato.

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Xiamen Airlines ha firmato un accordo con Boeing martedì 24 novembre per l’acquisto di 50 aerei 737-8, la versione MAX 8 del monocouloir statunitense. China Southern Airlines, che possiede il 55% della società, ha annunciato la transazione dopo la chiusura dei mercati. L’accordo deve ancora essere approvato dagli azionisti cinesi e dalle autorità cinesi competenti. Le prime consegne sono previste per il 2031.

7,4 miliardi di dollari nel catalogo, non sulla fattura

Il prezzo di catalogo di 50 aerei, compresi i motori, è di circa 7,4 miliardi di dollari. Il gruppo afferma che Boeing ha concesso sconti e che il prezzo negoziato è più basso. L’importo effettivo rimane riservato. China Southern ha richiesto una rinuncia agli obblighi di divulgazione dei prezzi sulla Borsa di Hong Kong.

L’attrezzatura deve essere consegnata in lotti dal 2031 al 2034, con pagamenti di rate secondo il programma di consegna. Il gruppo prevede di mobilitare le proprie risorse e finanziamenti bancari o simili. Il 24 novembre non ha dichiarato accordi di finanziamento firmati con le banche per questo acquisto.

Una flotta collegata al nuovo aeroporto di Xiamen

Il Consiglio di Amministrazione della Cina meridionale collega l’acquisto al trasferimento previsto a Xiamen Xiang Il gruppo presenta l’accordo come complemento agli acquisti recenti di Airbus, piuttosto che come sostituzione di questi aerei.

Il prossimo passo è la convocazione di una riunione degli azionisti cinesi del Sud. L’annuncio della borsa si riferisce ad un contratto firmato ma condizionale: non significa che i 50 aeromobili siano consegnati o che la società abbia pagato l’importo del catalogo.

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