Una giuria federale di Brooklyn ha trovato Huawei e tre filiali colpevoli di diversi reati, tra cui frode bancaria, violazioni di sanzioni in Iran e una cospirazione per rubare segreti commerciali. La giuria ha respinto l’accusa di associazione penale ai sensi della legge federale nota come RICO.

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Martedì 24 novembre, una giuria federale di Brooklyn ha trovato Huawei e tre delle sue controllate colpevoli di diversi reati. Il verdetto comprende frodi bancarie, violazioni delle sanzioni statunitensi relative all’Iran e una cospirazione a segreti commerciali appropriati. La giuria non ha selezionato il leader della cospirazione sotto la legge federale contro il RICO organizzato.

Il verdetto termina tre mesi di processo prima del New York East District Federal Court. Le aziende perseguite includono Huawei Technologies, Huawei Device e le controllate statunitensi Futurewei Technologies e Huawei Device USA. Prosecuzioni a Brooklyn coinvolte corporazioni, non individui.

Rapporti con Skycom nel cuore della banca

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Huawei ha presentato Skycom alle banche come un semplice partner, mentre era controllato dal gruppo. L’accusa ha affermato che queste dichiarazioni hanno permesso a Huawei di continuare ad accedere ai finanziamenti bancari e ai servizi di compensazione in dollari nonostante le sue attività in Iran. La giuria comprendeva le accuse di frode bancaria e le violazioni del regime delle sanzioni statunitensi.

Huawei contesta il verdetto e annuncia un appello

Il file ha anche coperto le informazioni riservate appartenenti alle aziende statunitensi. L’accusa ha citato elementi relativi a router, antenne e apparecchiature di prova. La giuria ha trovato le società colpevoli di cospirazione per rubare segreti commerciali, senza mantenere il più ampio termine di cospirazione racket organizzata.

L’avvocato di Huawei Brian Heberlig ha annunciato che il gruppo avrebbe impugnato i verdetti colpevoli e ha avanzato il rifiuto del capo RICO. Il verdetto stabilisce i leader scelti dalla giuria, ma non la quantità delle sanzioni: questo è un passo giudiziario separato.

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