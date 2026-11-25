Nicolas Sarkozy e Carla Bruni sono tra le undici persone di cui alla Corte Correzionale di Parigi. Il processo, previsto per la fine del 2027, deve esaminare le condizioni in cui l’intermediario franco-lebanese Ziad Takieddine è tornato pubblicamente, nel novembre 2020, sulle sue accuse di finanziamento libico della campagna presidenziale 2007.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

I giudici di indagine finanziaria hanno riferito Nicolas Sarkozy e Carla Bruni alla Corte Correzionale di Parigi nel caso del ritiro dell’intermediario franco-lebanese Ziad Takieddine. L’ordine, emesso il 24 novembre, riguardava undici persone, tra cui Michèle Marchand. Il processo è previsto dal 3 novembre al 2 dicembre 2027. Il licenziamento non pregiudica il verdetto.

Una ritrazione dopo accuse sulla campagna 2007

Nel 2016, Ziad Takieddine ha affermato di aver trasportato 5 milioni di euro in contanti dalla Libia alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2007. Ha detto di averli consegnati a Claude Guéant e Nicolas Sarkozy, allora Ministro dell’Interno. Entrambi lo avevano negato. Nel novembre 2020, dal Libano, Takieddine tornò pubblicamente alle sue accuse. Due mesi dopo, ha nuovamente sfidato l’ex presidente. Morì in Libano nel settembre 2025.

I giudici ritengono che il ritiro di novembre 2020 sia stato disposto a pesare le decisioni del tribunale in caso di presunto finanziamento libico. Nel loro ordine, assegnano a Noël Dubus un ruolo nella preparazione della retrazione e Michèle Marche un ruolo nella sua copertura mediatica. Questi elementi sono soggetti all’accusa e possono essere contestati all’udienza.

Due procedure per distinguere

Nicolas Sarkozy e Carla Bruni sono licenziati per l’associazione di criminali al fine di preparare truffe in nastro organizzato e per il occultamento di testimoni suborning. Quest’ultima accusa riguarda il fatto che, secondo l’accusa, è stato informato di un procedimento per cambiare una testimonianza. Su questo punto relativo a Carla Bruni, i giudici non hanno seguito l’ufficio del procuratore finanziario nazionale, che aveva richiesto un congedo parziale.

Il processo previsto per il 2027 non dovrebbe ringiovanire l’origine dei fondi della campagna 2007. Si occupa delle circostanze in cui Takieddine tornò alle sue dichiarazioni e al ruolo dell’accusato. Nel caso separato del finanziamento libico, Nicolas Sarkozy contesta la sua convinzione in prima istanza. L’appello è previsto lunedì 30 novembre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews