Martedì, il Senato ha respinto l’abolizione della riduzione del 10 per cento sulle pensioni di pensionamento, e poi ha votato un massimale di 1.000 euro nel progetto di bilancio. L’importo sarebbe dedotto dal reddito imponibile, non fiscale. La votazione non cambia la regola in vigore oggi.

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Il Senato ha votato martedì 24 novembre per abbassare la riduzione del 10% per le pensioni di vecchiaia a 1.000 euro. La misura, adottata con 175 voti a 161 nel bilancio del 2027, non è una legge definitiva. Pertanto, da solo non cambia le regole del reso fiscale.

I senatori hanno inizialmente respinto l’emendamento del relatore generale Christine Lavarde per rimuovere l’indennità di pensione. Hanno poi adottato il sub-amendment di Jean-François Husson e Michel Canévet che mantiene il tasso del 10%, ma abbassa il soffitto a 1.000 euro. Il testo del governo ha proposto un massimale di 3.000 euro.

Il massimale copre la deduzione, non tassa

La riduzione riduce l’importo delle pensioni utilizzate per calcolare il reddito imponibile. Un massimale di 1 000 EUR non è quindi una tassa di 1 000 EUR né una riduzione della pensione versata. Ad esempio, per ogni 20 000 euro di pensioni annuali in una casa che non riceve altre pensioni, il calcolo proporzionale dà 2000 euro. Con il soffitto del Senato, la deduzione sarebbe limitata a 1.000 euro. L’effetto fiscale dipenderebbe poi da altri redditi e dalla situazione della famiglia.

Due testi di bilancio distinti

La commissione per le finanze ha considerato l’abolizione di un aumento completo delle pensioni in linea con l’inflazione, che è stata votata nel progetto di finanziamento della previdenza sociale. Questa modifica e la riduzione non rientrano nello stesso testo: uno riguarda l’importo pagato, l’altro all’imposta sul reddito. Il voto di martedì è sulla versione del Senato del conto finanziario. Lo schema può ancora evolversi durante la navetta parlamentare.

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