Dell Technologies ha aumentato la sua previsione di fatturato annuale a $202 miliardi dopo un trimestre record. I server ottimizzati per l’intelligenza artificiale hanno raccolto 2 miliardi di dollari in tre mesi. Anche i server convenzionali stanno crescendo, mentre le vendite di apparecchiature per computer a privati sono ancora in declino.

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Dell Technologies ha aumentato le previsioni di fatturato annuali da $192 miliardi a $202 miliardi di martedì 24 novembre. Il produttore statunitense ha raddoppiato le vendite nel trimestre chiuso 30 ottobre. I server ottimizzati per l’intelligenza artificiale ora rappresentano circa il 40%, senza essere l’unico driver dell’aumento.

Il gruppo texano ha registrato $54.9 miliardi di vendite nel terzo trimestre del suo 2027 anno fiscale, in aumento da $27 miliardi all’anno precedente. Il suo utile netto è di 5,67 miliardi, rispetto a 1,55 miliardi. I guadagni diluiti per azione, calcolati secondo gli standard contabili degli Stati Uniti, sono aumentati da $2.28 a $8.82.

I server convenzionali proseguono anche

Le macchine ottimizzate per l’IA hanno generato $22 miliardi di vendite, rispetto a $5,6 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente. Ma l’aumento non è limitato a queste strutture. I server convenzionali e le apparecchiature di rete rappresentano 15 miliardi, rispetto ai 4,5 miliardi. Lo stoccaggio è aumentato del 24% a 4,9 miliardi.

Attività Vendite trimestrali (milioni di dollari) Un anno Server ottimizzati per AI 2 +291 % Server e reti convenzionali 15.0 +235 % Stoccaggio 4.9 +24 % Gestione client 12.9 +3 %

Il cluster di infrastrutture, che riunisce le prime tre attività, ha generato 7,1 miliardi di dollari nei risultati operativi. Il suo margine operativo è aumentato dal 12,4 per cento al 17 per cento. D’altra parte, il risultato operativo del centro di calcolo client è sceso del 6%. In questa divisione, l’aumento delle vendite ai professionisti più che compensare il declino tra gli individui.

Orderbook non è confuso con le vendite

Dell ha detto di aver registrato 60,2 miliardi di dollari in ordini per le attrezzature per l’IA nel trimestre. Il gruppo ha 132,3 miliardi di ordini ancora da consegnare alla recinzione. Questo libro fornisce un’indicazione della domanda, ma non entra come è nel fatturato: le date di consegna e di contabilità possono variare. Dell ha detto, tra l’altro, di esaminare il finanziamento dei clienti e il loro accesso all’elettricità, due condizioni concrete per la distribuzione dei data center.

Il produttore ora si aspetta $78 miliardi di vendite annuali di server ottimizzati per l’IA, rispetto a $74 miliardi in precedenza. Per il quarto trimestre, si rivolge a 56,3 miliardi di fatturato di tutte le attività combinate. Questi importi sono obiettivi di gestione, da distinguere dai risultati già registrati al 30 ottobre.

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