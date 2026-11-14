Xennials: Chi sono questi bambini della transizione?

Nato ai confini della generazione X e dei millennials, gli Xennials sono cresciuti durante la trasmissione digitale. Da dove viene questo nome, da quali anni copre e cosa permette di capire? Dalle cassette allo smartphone, ecco i punti di riferimento storici e i limiti di questa etichetta generazionale.

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Sono stati in grado di riavvolgere un nastro prima di imparare a navigare sul Web, e poi scoprire lo smartphone in età adulta. Gli Xennials di solito si riferiscono a persone nate tra il 1977 e il 1983, al confine della generazione X e dei millennials. La parola mette un nome su un’esperienza di transizione. Non è né una categoria demografica ufficiale né un ritratto psicologico valido per tutti.

Questa tranche ha raggiunto 43 a 49 anni nell’anno 2026. Oggi, quindi, riunisce i quadriennali, i più antichi dei quali si avvicinano a 50. Ma una data di nascita non è sufficiente per spiegare come qualcuno lavora, informa o solleva i propri figli. Per comprendere gli Xennials, è meglio seguire la storia del termine e la storia delle tecnologie che un temperamento collettivo.

Xennials, un confine piuttosto che una generazione

Il nome assembla la X di « generazione X » e parte di « millennials ». Non viene da un censimento. Merriam-Webster ha attribuito la sua creazione all’autore americano Sarah Stankorb, in un testo pubblicato il 25 settembre 2014 con Jed Oelbaum. Entrambi gli autori hanno confrontato le loro letture di questa posizione intermedia, piuttosto che fornire il risultato di un’indagine rappresentativa.

La presentazione di questo testo rievoca le nascite dal 1979 al 1983. La gamma tra il 1977 e il 1983, spesso ripresa da Merriam-Webster, è quindi un uso, non una frontiera immutabile. Ci sono ancora dei tagli in quegli anni. Una persona nata poco prima o poco dopo può riconoscersi nei ricordi associati alla parola, senza che risolvesse una domanda scientifica.

Nei tagli esposti dal Pew Research Center nel 2019, i millennial sono nati tra il 1981 e il 1996. Gli Xennials, nel senso attuale, si sovrappongono alla fine della generazione X e all’inizio dei millennials. Non si inserisce tra i due come gruppo aggiuntivo con limiti perfettamente stretti. « Millennial » non significa « nato nell’anno 2000 »: il più antico è già entrato nell’età adulta alla fine del millennio.

Infanzia analogica, ma non senza tecnologia

L’immagine della cassetta riassume la storia abbastanza bene, a condizione che non la prenda per un certificato di appartenenza. Il Walkman TPS-L2, del 1979, nelle collezioni del Museum of Modern Art, illustra la musica trasportabile sui supporti materiali. C’era bisogno di un apparato e di una cassetta; la canzone non è arrivata da una piattaforma su richiesta. La fotografia di copertina rappresenta questo oggetto, non la vita quotidiana di tutti i bambini del tempo.

Tuttavia, il termine « infanzia analogica » richiede la correzione. Non significa un’infanzia senza computer, videogiochi o schermi. Nella sua storia del 2014, Sarah Stankorb descrive un passaggio progressivo: alcuni strumenti informatici erano già presenti, ma e-mail, scambi online e telefoni cellulari hanno avuto un altro posto più tardi. La sua testimonianza illumina un viaggio americano; Non misura un’esperienza universale.

Il relativo contrasto riguarda quindi meno la presenza di macchine che il luogo di connessione nelle attività ordinarie. Ascoltare una registrazione, visualizzare un documento, o chiamare qualcuno potrebbe mobilitare oggetti separati. L’integrazione di molte di queste funzioni in un dispositivo collegato alla rete rappresenta una trasformazione concreta, senza rendere tutti i vecchi usi obsoleti durante la notte.

Il Web viene quando crescono

Alcune date permettono di uscire dalla nostalgia. Il CERN ricorda che Tim Berners-Lee ha inventato il World Wide Web nel 1989. Il 30 aprile 1993, l’istituzione ha posto il software Web nel pubblico dominio, un passo importante nella sua diffusione. Le persone nate tra il 1977 e il 1983 hanno raggiunto i 10-16 anni. Questo non significa che tutti hanno accesso al Web quell’anno.

C’è anche la necessità di distinguere Internet Web: pagine collegate da link non sintetizzano l’intera rete e i suoi servizi. Dire che questo coorte era « nato prima di Internet » sarebbe quindi fuorviante. Ciò che è più caratteristico del suo calendario è che è cresciuto prima della massiccia diffusione della connessione nelle case.

I sondaggi statunitensi forniscono una misura di questo progresso. In una recensione pubblicata nel dicembre 2003, il Pew Research Center ha notato che il 14% degli americani è stato identificato come utenti online nel 1995. A partire dal marzo 2000, il 46% degli adulti negli Stati Uniti aveva utilizzato il Web o e-mail. Questi dati sono per gli Stati Uniti, non per la popolazione mondiale.

Per il periodo 1977-1983, questi due benchmark corrispondono agli anni da 12 a 18 anni, poi da 17 a 23 anni. La diffusione di Internet ha così accompagnato, a seconda della persona, college, liceo, istruzione superiore o primi posti di lavoro. Lo stesso rapporto ha evidenziato il legame tra connessione, livello educativo e reddito familiare: due adolescenti della stessa età non hanno necessariamente le stesse opportunità di accesso.

Lo smartphone li trova già adulti

Il 9 gennaio 2007, Apple ha presentato l’iPhone a San Francisco. Il suo comunicato stampa descrive un dispositivo che riunisce telefono, lettore musicale e funzioni Internet, tra cui e-mail, navigazione e mappe. Questo benchmark industriale non deve essere confuso con l’invenzione del telefono cellulare, né dovrebbe essere utilizzato per affermare che non esisteva alcun smartphone prima.

Le persone del gruppo xennial raggiungono i loro 24-30 anni di età. Sono stati così in grado di imparare gli usi digitali prima della generalizzazione dei telefoni tattili collegati. Questa è la differenza tra scoprire e-mail su un computer e poi avere diversi servizi in tasca. Ancora una volta, la data di una presentazione commerciale non dice nulla circa la data di acquisto effettiva di ogni famiglia, figuriamoci in tutti i paesi.

Una memoria comune non fa una personalità

La parola diventa fragile quando viene usata per dire che gli Xennials sarebbero naturalmente più autonomi, più adattabili o meglio bilanciati dei loro anziani e cadetti. Avendo subito una transizione tecnica non dimostra nessuna di queste qualità. In uno sviluppo del maggio 2023, il Pew Research Center ricorda che le generazioni non sono scientificamente demarcate e che le differenze all’interno dei gruppi sono altrettanto importanti per comprendere il comportamento.

Un’altra precauzione è di separare tre dimensioni: età, periodo e coorte di nascita. I ricercatori Arnold Lau e Courtney Kennedy spiegano che questi effetti non interferiscono con un’unica indagine. Un comportamento osservato a 45 anni di età può tenere al momento della vita; un cambiamento può influenzare diverse età allo stesso tempo; un corso può anche essere collegato al momento della nascita. Confondendoli facilmente produce falsi ritratti generazionali.

Per un lettore libanese o medio-orientale, si deve finalmente tenere a mente l’origine americana di questa etichetta. Gli orari delle attrezzature, i mezzi familiari e i percorsi scolastici non possono essere rinviati da una storia degli Stati Uniti. Invece di fare solo « sei nato tra il 1977 e il 1983? », tre domande rendono la storia più precisa: dove hai mandato la tua prima email, quando hai avuto una connessione regolare, e quando il telefono è diventato uno strumento di accesso Web?

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