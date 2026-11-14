Cesto: Il Libano prepara il Giappone e la Cina

Il Libano ha iniziato i suoi preparativi per ricevere il Giappone e la Cina il 26 e 29 novembre a Zuk Mikael. Ahmad Farran riunisce quindici giocatori prima della sua selezione finale. Due amici in Giordania precedono questi appuntamenti, annunciati alle ore 21 dalla biglietteria ufficiale delle due riunioni di casa.

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La selezione di basket libanese è iniziata venerdì 13 novembre, preparandosi alle riunioni contro il Giappone e la Cina. Ahmad Farran convocò quindici giocatori prima di mantenere il suo gruppo di dodici. Il Libano riceverà il Giappone il 26 novembre, seguito dalla Cina il 29 novembre, presso il complesso Nouhad Naufal di Zuk Mikaël, in qualifica per la Coppa del Mondo 2027.

Entrambi gli appuntamenti a casa sono annunciati alle 21. Tempo di Beirut presso la biglietteria ufficiale. Due partite amichevoli in Giordania, il 19 e 21 novembre, devono precedere questa sequenza di qualifica.

Pallacanestro libanese: 15 giocatori per preparare novembre

Il gruppo di Ahmad Farran comprende Ali Mezher, Ali Mansour e Jad Khalil. Wael Arakji, che recupera da un infortunio, non partecipa a questa preparazione. Jihad al-Khatib è anche assente per le lesioni.

Altri giocatori invitati sono Amir Saud, Karim Zeinoun, Omar Jamaleddine, Joe Abu Samra, Sergio Darwich, Mark Khoury, Youssef Khayat, Hayk Gyokchyan, Gerard Hadidian, Omar El Jamal, Derek Funderburk e Karim Ezzeddine. Si unì al gruppo dopo le sue esibizioni con La Saggezza.

Farran attende anche il ritorno di Sergio Darwich e Mark Khoury, che sono in Giappone. Il loro arrivo è annunciato intorno al 19 novembre. Quindici giocatori non sono ancora l’elenco finale di dodici partite ufficiali.

Due prove in Giordania prima di Zuk Mikael

Il programma preparatorio prevede due incontri con la selezione giordana sul suo terreno: giovedì 19 e sabato 21 novembre. Questi incontri amichevoli precedono la ricezione del Giappone da alcuni giorni.

Ahmad Farran sottolinea che i suoi giocatori si avvicinano al rally dopo diverse competizioni con i loro club. Cita appuntamenti arabi, tornei a Dubai e in Siria, nonché i primi giorni del campionato libanese. L’allevatore mette in evidenza il loro ritmo competitivo e la motivazione di giocare di fronte al pubblico libanese.

Il personale deve comporre senza Arakji nell’organizzazione offensiva. La presenza di tre leader nella lista ampliata offre diverse soluzioni per preparare i due incontri. La composizione finale sarà nota dopo la riduzione di questo gruppo.

Giappone il 26, Cina il 29 novembre

La biglietteria mostra entrambe le partite nello stesso posto e allo stesso tempo: giovedì 26 novembre alle ore 21 contro il Giappone, e domenica 29 novembre alle ore 21 contro la Cina. Il complesso di Nouhad Naufal si trova a Zuk Mikael.

Questi incontri fanno parte della campagna di qualificazione asiatica per il Campionato del Mondo tenuto in Qatar nel 2027. Il Libano cerca una quinta partecipazione dopo le edizioni 2002, 2006, 2010 e 2023. Prima delle due scadenze casalinghe, Farran avrà amici giordani per fermare le sue ultime scelte.

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