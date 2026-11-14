Sud Libano: il costo del ritorno ai campi

Nel sud del Libano, gli agricoltori cercano di riprendere le loro attività nonostante le terre inaccessibili, gli alberi distrutti e la compensazione prevista. A Houla e Chaaytiyeh, due testimonianze mostrano diverse esigenze. Nizar Hani sostiene che il piano si sta muovendo in avanti, con verifica dei danni e manutenzione dei servizi agricoli nel sud.

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Tornare in un villaggio non è sufficiente per prendere il controllo di una fattoria. Nel sud del Libano, gli agricoltori descrivono ancora terre inaccessibili, alberi distrutti e compensazioni previste. Le loro testimonianze, raccolte in un rapporto stampa libanese pubblicato il 14 novembre 2026, indicano il costo di un nuovo inizio e di un programma di sostegno. Il ministro dell’Agricoltura, Nizar Hani, ha detto che la risposta è stata attuata.

Il dossier non riguarda l’annuncio di un nuovo bilancio nazionale. Essa fa luce sulle difficoltà pratiche di recupero, diversi mesi dopo le prime valutazioni. Accedere a un pacco, avere liquidità e trovare uno strumento produttivo sono tre problemi distinti. Le rotte di Ahmad Diab, Houla e Oday Muslimi, Chaaytiyeh, mostrano gli effetti.

Agricoltori del Sud Libano: Ripresa su un’altra terra

Ahmad Diab coltivava circa 25 duni di fagioli e grano a Houla. Secondo la sua testimonianza il 14 novembre, non riuscì a riprendere lo sfruttamento di questa terra. Ha quindi affittato un altro pezzo di terra a Chaqra per cercare di riconnettersi con la sua attività. Lo spostamento non riguarda solo il suo luogo di residenza: cambia anche le condizioni materiali del suo lavoro.

L’agricoltore sostiene che il ministero ha registrato le sue perdite dopo la guerra del 2024. Tuttavia, afferma che non ha ricevuto alcuna compensazione in questa fase. Questa testimonianza riguarda la sua situazione personale. Non si può dire che nessun aiuto è stato versato in tutto il Sud. Tuttavia, mostra che un danno identificato e un pagamento ricevuto rimangono due diversi passaggi.

L’uso del terreno leasato incontra la necessità di produrre senza aspettare il ritorno al pacco originale. Richiede anche la costruzione delle risorse necessarie per una nuova campagna. Il rapporto descrive i risparmi dalla guerra e dallo spostamento, mentre l’acquisto di semi e ingressi deve precedere il raccolto. Il reddito futuro non finanzia immediatamente queste prime spese.

A Chaaytiyeh, gli alberi di limone non tornano indietro

Oday Muslimani riferisce che ha trovato i limoni dalla sua fattoria distrutta quando è tornato a Chaaytiyeh. Vuole ripiantare, ma dice che non ha i fondi necessari. Rievoca anche la paura di una ripresa della guerra. Nel suo conto, la mancanza di denaro e il rischio di sicurezza sono rafforzati: l’assunzione delle risorse rimanenti diventa più difficile quando il loro risultato può ancora essere perso.

La distruzione degli alberi differisce dalla perdita di un singolo raccolto. Il rapporto evidenzia il tempo necessario per sostituire le piantagioni e recuperare la loro produzione. Il recupero comprende quindi un periodo durante il quale i costi di manutenzione restituiscono prima del reddito. Per i musulmani, l’agricoltura è la sua risorsa principale, non un’attività complementare facilmente sospesa.

Le misure descritte nel file includono la sostituzione di alberi danneggiati, la riabilitazione di frutteti e viti, e la loro manutenzione fino al recupero. Questo lavoro risponde a danni duraturi. Il sostegno agli input e al reddito stagionale è un’altra necessità: consentire agli agricoltori ancora in grado di crescere per non perdere un anno di coltura supplementare.

Il Ministero distingue il censimento e la verifica in loco

Nizar Hani assicura, nella stessa relazione, che il piano ministeriale rimane in vigore. Ha spiegato che le zone colpite sono state esaminate in due fasi. Prima di lanciare progetti, i danni registrati devono essere verificati a terra. Questa procedura deve specificare la loro portata e natura prima dell’intervento.

Il ministro afferma inoltre che i servizi agricoli nel sud continuano ad operare. I centri dei territori occupati furono trasferiti a Nabatiyah e Saida, secondo la sua spiegazione. Il loro movimento è destinato a mantenere il servizio agli operatori nonostante la perdita di accesso a determinati siti.

Hani sostiene che gli aiuti sono distribuiti periodicamente in diverse regioni. Di fronte a questa presentazione, alcuni agricoltori intervistati hanno detto che stavano ancora aspettando il loro risarcimento. I due risultati non sono automaticamente incompatibili: l’esecuzione può riguardare parte dei file senza coprire tutte le esigenze. La relazione non fornisce un bilancio nominativo per conciliare ogni richiesta, decisione e pagamento.

Le perdite di produzione superano i danni materiali

Una valutazione pubblicata dal Ministero dell’Agricoltura il 17 giugno 2026 mostra queste difficoltà. È stato effettuato con i partner del Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica e delle Nazioni Unite e ha stimato perdite di produzione a 530,5 milioni di dollari. Danni diretti sono stati 41.2 milioni. Questi importi già pubblicati non costituiscono un nuovo totale a partire dal 14 novembre.

Il documento ha anche caratterizzato 56.320 ettari colpiti da perdite di produzione e 1.380 ettari che richiedono una riabilitazione diretta, escluse le coltivazioni di campo. Le superfici quindi non descrivono lo stesso fenomeno. Una terra può perdere la sua produzione a causa della mancanza di accesso o di lavoro, senza che tutta la sua attrezzatura venga distrutta. Al contrario, i frutteti danneggiati possono richiedere una ricostruzione sostenuta.

Questa distinzione si unisce alle due situazioni riportate in novembre. Diab sta cercando un’altra terra per perseguire le sue colture. I musulmani devono ripristinare i mezzi per produrre nella propria fattoria. Una risposta limitata all’unico danno visibile non coprirebbe le stesse esigenze di supporto per il reddito perso o le spese per la prossima stagione.

Annunci di attrezzature, ma non un saldo di consegna

Il 9 novembre, Joseph Aoun ha annunciato un finanziamento per 1.500 serre e 50 pompe acquatiche. Queste strutture devono sostenere l’agricoltura su terreni accessibili. Questo annuncio, già dettagliato da Libnanews, non costituisce un record degli impianti effettivamente consegnati. Né permette che tutti i crediti precedenti siano considerati risolti.

Nella testimonianza del 14 novembre, l’attesa riguarda la possibilità di lavorare di nuovo, non solo l’esistenza di un programma. Per Ahmad Diab, oggi passa attraverso un appezzamento in affitto a Chaqra. Per Oday Muslimi, dipende da come ripiantare i suoi alberi di limone. L’orario degli aiuti rimane quindi in linea con quello del lavoro agricolo.

Archivio Illustrazione: Deir Mimas, 7 agosto 2019. Questa fotografia non rappresenta il danno del 2026. Foto Prodrummer619 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Libnanews vestire sotto la stessa licenza.

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