carburante in Libano: Perché Brent non è abbastanza

I prezzi del petrolio in Libano non dipendono esclusivamente da Brent. George Brix spiega il ruolo dei prodotti migliorati, le ultime 15 citazioni, trasporti e assicurazioni. Questo meccanismo fa luce sui lags di mercato, senza guaran teeing una simile goccia di benzina e diesel prima del prossimo inverno.

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Libano ‘ s prezzi di carburante non seguono la Meccanica di Barnet che è apparso sul mercato. George Bracks, presidente dell’Unione dei Gas Planners, si riferisce a questa distinzione nelle sue dichiarazioni pubbliche il 14 novembre 2026. La scala libanese si basa sui prezzi per i prodotti netti a cui si aggiungono i costi di trasporto e di altri prezzi; pertanto la riduzione del petrolio grezzo non è sufficiente a prevedere il prossimo petrolio pieno.

Questa interpretazione si riferisce ai consumatori che cercano di capire le differenze tra le tariffe internazionali e quelle locali, e non significa che qualsiasi cambiamento possa essere giustificato in linea di principio, e per confrontare i produttori, lo stesso periodo deve essere riconciliato con gli stessi costi, e il prezzo immediato del barile da solo non descrive il costo del combustibile consegnato al Libano.

Prezzi del petrolio in Libano: prodotto acquistato diversi

Brent si riferisce al segnale di petrolio greggio benzina e diesel che affina i prodotti per usi diversi e che Brax insiste sui prezzi di questi prodotti, seguito in particolare dal giudice, e ha bisogno di un esame per comprendere il mercato libanese, soggetto alle importazioni di carburante.

I loro prezzi soddisfano la loro disponibilità e domanda. Il direttore professionale descrive una domanda più sostenibile per il diesel mentre si avvicina all’inverno, citando riscaldamento, produzione di energia e spedizione. Gasolin non soddisfa le stesse esigenze e quindi entrambi i produttori possono svilupparsi in modo diverso, anche quando provengono dalla stessa materia prima.

Bracks stima che la benzina può essere ulteriormente ridotta, mentre il diesel rimarrà sotto pressione, e questa è la sua previsione, non una nuova tariffa formale o sicurezza per le prossime settimane, e le condizioni di approvvigionamento e di domanda possono alterare questo corso, e l’offerta di rilasciare il petrolio grezzo come una promessa di un simile declino in tutti i combustibili sarebbe far sparire tale discriminazione.

Quindici citazioni invece di una sessione immediata

Secondo Georges Brax, la tabella di composizione dei prezzi si basa sulle ultime quindici citazioni di prodotti raffinati; questo segnale illustra la seconda deviazione: il tempo; nessun cambiamento significativo osservato oggi sostituisce immediatamente tutti i valori utilizzati nel conto; i prezzi precedenti continuano a pesare fino a quando ritornano al periodo scelto.

Il meccanismo non autorizza un periodo fisso di 15 giorni; 15 pubblicazioni tariffarie e 15 giorni di calendario non sono unità reciproche; né si detraggono i seguenti aggiustamenti senza dedurre i valori; la spiegazione riguarda la logica del conto, non la riattivazione della scala corrente.

Al fine di valutare la regressione, è quindi necessario notare diverse citazioni comparabili; una serie di riduzioni del prodotto riveduto non ha avuto lo stesso effetto di un unico calo del greggio; al contrario, una rivival di una volta di Internet non calcola direttamente l’aumento della scatola diesel; il periodo di riferimento e il periodo di controllo devono essere determinati prima di qualsiasi confronto.

Freight e supplemento di fattura

Il prezzo internazionale del prodotto non è il prezzo del combustibile consegnato, e Bax si riferisce al ruolo del trasporto marittimo, dell’assicurazione e delle tasse, che sono stabiliti nel progetto di legge interna, e il miglioramento può essere compensato da un’altra tensione; senza collasso, il cambiamento dell’importo finale non può essere interamente attribuibile al petrolio.

In particolare, il capo delle stazioni di servizio mette in evidenza il Libano e l’esposizione a disturbi esterni. Il paese deve acquistare e trasportare i suoi prodotti raffinati; pertanto, le tensioni sulle rotte marittime influiscono sulla catena di fornitura che supera il valore del carico di paga; questa dipendenza differisce dal livello di consumo locale.

Il calo degli acquisti domestici non garantisce quindi una corrispondente riduzione dei costi di importazione; i prezzi di riferimento sono in mercati molto più grandi; i costi di trasporto e di assicurazione soddisfano le proprie condizioni; e la contrazione del mercato locale può coesistere con bollette di unità elevate.

Le previsioni sono ancora diverse dalle tariffe applicabili

Nella sua dichiarazione del 14 novembre, Bracks chiede la diversificazione delle fonti energetiche, descritta come un mezzo per ridurre l’esposizione alle crisi ricorrenti, ed è anche affermato che gli importatori hanno mantenuto scorte per alimentare il mercato. Questa valutazione professionale non è accompagnata da un inventario pubblico dettagliato per calcolare una precisa autonomia qui.

Il consumatore deve quindi rimanere tre informazioni separate: il prezzo del petrolio grezzo, le relative frasi di combustibile e le tariffe locali applicabili assistere i primi due nel spiegare lo sviluppo e non sostituire il terzo. La prossima scala di prezzo rifletterà l’effettiva regolazione, senza convertire l’aspettativa di benzina in un obbligo diesel.

Ad esempio, l’ex pompa di benzina a Jonni, un’immagine conservata pubblicata alla Lipnos Bank nel marzo 2022, non riflette lo stato attuale delle stazioni. » Libnaniu « .

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