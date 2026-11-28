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Le somme che l’Arcivescovo maronita ha portato al suo ritorno in Libano nel luglio 2022 devono essere restituite ai beneficiari designati. La decisione di restituzione termina più di quattro anni di crisi.

Secondo le informazioni coerenti sulla procedura, il commissario del governo alla corte militare, il giudice Claude Ghanem, ordinò il ritorno dei fondi sequestrati nel luglio 2022 quando monsignor Moussa el-Hage, Arcivescovo maronita di Haifa e Terra Santa, ritornò in Libano. Il rimborso è a beneficio dei destinatari designati, a seconda degli importi loro assegnati. Il testo integrale della decisione non è stato reso pubblico.

Perché i soldi sono stati trattenuti

Entro l’estate del 2022, le autorità libanesi avevano intercettato il prelato al suo ritorno dalla Terra Santa. L’Arcivescovo e i funzionari maroniti avevano presentato ciò che portava come aiuto che i libanesi si stabilirono in Israele per i loro parenti in Libano, in mezzo a una crisi economica. Il caso fu poi riferito all’ufficio del procuratore militare per determinare se questi trasferimenti fossero soggetti a restrizioni libanesi legate al boicottaggio di Israele. I fondi sono rimasti sotto attacco, anche dopo che gli effetti personali sono stati consegnati all’arcivescovo.

Una restituzione ai beneficiari, non all’arcivescovo

La misura riguarda gli importi detenuti in questa specifica procedura. Distinguono la persona che ha portato i soldi dalle persone per cui era destinato. Non stabilisce una regola generale per i futuri trasferimenti tra Israele e Libano. Poiché la decisione disponibile è conosciuta solo dalle prove rese pubbliche su di esso, non è possibile specificare quanti beneficiari hanno già recuperato la loro quota o lo stato della consegna degli altri beni sequestrati nel 2022.

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