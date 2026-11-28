La Spagna e la Danimarca hanno fornito 27,4 milioni di euro per aiutare l’Autorità palestinese a pagare cure specialistiche negli ospedali privati della Cisgiordania sotto la guida del Ministero della Salute. Il finanziamento passa attraverso lo schema PEGASE europeo, che quest’anno è stato esteso per coprire il pagamento tardivo delle fatture.

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La Spagna e la Danimarca hanno contribuito a 27,4 milioni di euro per aiutare l’Autorità palestinese a pagare gli ospedali privati della Cisgiordania a cui il Ministero della Salute sta dirigendo i pazienti. Annunciato venerdì 27 novembre dalla rappresentanza dell’Unione europea, il contributo è diviso in 23 milioni di euro da Madrid e 4,4 milioni da Copenaghen.

Bollette ospedaliere, nuovi ospedali

Gli ospedali privati interessati forniscono cure specialistiche che le istituzioni pubbliche palestinesi non offrono. Quando un paziente è riferito dal Ministero della Salute, tale assistenza sarà fatturata dall’Autorità palestinese. La loro accumulo pesa sul flusso di cassa delle istituzioni e compromette la continuità della cura, secondo l’agenzia belga di sviluppo Enabel, che partecipa a un programma separato attraverso lo stesso meccanismo europeo.

I soldi transitati attraverso PEGASE, il programma di sostegno finanziario diretto dell’Unione europea per l’Autorità palestinese. Dal 2008 ha finanziato parte degli stipendi pubblici e pensioni, assistenza sociale e trasferimenti medici negli ospedali di Gerusalemme Est. Nel 2026 fu ampliato per coprire gli arretrati dovuti agli ospedali privati della Cisgiordania. Il contributo annunciato venerdì aggiunge a due pagamenti precedenti, di 23 milioni di euro dalla Spagna e 3,3 milioni di euro dalla Svizzera. La rappresentanza europea non specifica l’elenco degli stabilimenti indennizzati o la quota di debito ospedaliero coperta da questi importi.

A Gaza, le evacuazioni mediche rimangono un problema separato

L’Unione europea allega questi arretrati alla crisi finanziaria dell’Autorità palestinese, aggravata, a suo avviso, dalla ritenzione da parte di Israele delle entrate fiscali raccolte a suo nome dal maggio 2025. Il rappresentante dell’Unione europea, Andreas Fiedler, ha invitato Israele a consentire alle forniture mediche essenziali di entrare nella Striscia di Gaza e di consentire l’evacuazione di pazienti gravemente malati alla Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Questa chiamata è distinta dal pagamento annunciato: il comunicato stampa non menziona una nuova autorizzazione di trasferimento o un certo numero di pazienti che potrebbero essere evacuati.

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