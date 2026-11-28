Due guardie di una clinica Medici Senza Frontiere sono state uccise venerdì sera in uno sciopero israeliano a Gaza City. La ONG ha detto che la sparatoria ha influenzato direttamente i suoi locali, la cui posizione era stata comunicata all’esercito. Ha detto di aver preso di mira i due uomini che ha accusato di appartenere a Hamas e ha detto che nessuna infrastruttura medica era stata danneggiata. Non esiste una base pubblica per risolvere queste differenze.

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Due guardie della clinica Doctors Without Borders (MSF) sono state uccise venerdì sera, 27 novembre, in uno sciopero israeliano a Gaza City. La ONG afferma che la sparatoria ha colpito direttamente la sua clinica. L’esercito israeliano sostiene di aver preso di mira i due uomini, che accusa di appartenenza all’ala militare di Hamas, e sostiene che nessuna infrastruttura medica è stata danneggiata.

Lo sciopero ha avuto luogo nella zona dell’Ospedale Al-Shifa a ovest della città. I primi rapporti sono stati i due morti vicino all’ospedale. Tuttavia, l’ospedale e la clinica gestita da MSF sono due siti separati. Nella sua reazione, l’organizzazione umanitaria ha dichiarato che entrambi gli uomini stavano lavorando come guardie e che era uno sciopero nei propri locali.

A Gaza, MSF afferma che la clinica è stata segnalata

Medici Senza Frontiere hanno indicato che i suoi loghi erano visibili sull’edificio e che la posizione della clinica era stata comunicata all’esercito israeliano. L’organizzazione richiede la creazione di una responsabilità. Dice che la morte delle due guardie porta il numero dei suoi colleghi uccisi a Gaza dall’inizio della guerra a 17. La sua reazione non specifica l’entità dei danni, o se la clinica può continuare a ricevere i pazienti.

Nella sua presentazione delle sue attività a Gaza, MSF indica che fornisce consultazioni generali, assistenza alle ferite, fisioterapia e assistenza sanitaria mentale nella sua clinica presso Al-Shifa. L’organizzazione opera anche in ospedali pubblici, ma queste attività non coincidono con quelle di questa clinica.

I concorsi dell’esercito israeliano hanno toccato le infrastrutture mediche

L’esercito ammette di aver guidato lo sciopero venerdì sera. Essa afferma che le due guardie appartenevano all’ala armata di Hamas e assegna il comando di un’unità d’artiglieria a uno di loro. Le prove rese pubbliche non consentono la verifica indipendente di questa affiliazione. La reazione di MSF alla morte dei suoi colleghi non risponde a questa accusa.

L’esercito sostiene di non aver preso un ospedale come bersaglio e di non aver danneggiato le infrastrutture mediche. Al contrario, MSF descrive un impatto diretto sulla sua clinica, senza accusare l’esercito di aver colpito Al-Shifa Hospital. Il punto di divergenza riguarda quindi l’impatto alla clinica e le circostanze dello sciopero. Nessun risultato indipendente a condizione dell’edificio è stato reso pubblico immediatamente.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ricorda che le unità mediche hanno una protezione speciale e che la presenza di anche guardie armate non lo fa sparire da solo. Una possibile perdita di questa protezione implica che il sito viene utilizzato per scopi ostili al di fuori della sua funzione medica, con requisiti di avvertimento. Questi principi non consentono, in assenza di un accertamento indipendente, di qualificare lo sciopero del 27 novembre.

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