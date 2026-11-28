L’americana Ilia Malinin ha battuto il record mondiale per il corto programma maschile a Tokyo con 114,81 punti di venerdì 27 novembre. Ha battuto il giapponese Shun Sato per 18.03 punti. Il francese Kevin Aymoz è arrivato terzo con 94,15 punti in vista del programma gratuito, in programma sabato alla Keio Arena.

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Ilia Malinin ha raccolto il record mondiale per il breve programma maschile a 114,81 punti venerdì 27 novembre, al NHK Trophy di Tokyo. L’americano, un triplo campione del mondo, ha superato di 0,84 punti i 113,97 punti vinti dal suo compatriota Nathan Chen ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2022. Il giapponese Shun Sato era secondo con 96,78 punti. Il francese Kevin Aymoz ha preso il terzo posto con 94.15 punti.

Due quadruple e nessuna deduzione

Malinin ha aperto il suo programma suCantata Memoriada un capo quadruplo. Successe anche in un triplo assale e in una combinazione quadrupla lutz-triple di loop. Quest’ultimo era il suo punteggio più alto, a 20.88 punti. I suoi tre piroette e la sua sequenza di passi tutti ricevuti livello 4. Il foglio di punteggio International Skating Union ammonta a 68,40 punti per elementi tecnici e 46,41 punti per i componenti del programma, senza deduzione.

Malinin ha rotto il record di Chen senza cercare di quadruplicare l’asse. Il protocollo di Pechino fornisce anche una chiave di confronto: Chen aveva ricevuto 65,98 punti per la tecnica e 47,99 punti per i componenti. A Tokyo, Malinin ha segnato 2.42 punti in più sugli elementi, e 1.58 in meno sui componenti. Questo confronto copre i punteggi assegnati in due diversi test, quattro anni di distanza.

Aymoz a 2.63 punti da Shun Sato

La seconda gara è più stretta. Aymoz, vincitore di Skate Canada alla fine di ottobre, è 2.63 punti dietro Sato. L’italiano Daniel Grassl era quarto a 91.66 punti, 2.49 punti dal francese, davanti alla svizzera Lukas Britschgi (90.81). Un altro francese impegnato, François Pitot, è dodicesimo (78.06).

Sabato 28 novembre alle ore 19.30 presso la Keio Arena, alle 11.30 a Parigi e alle 12.30 a Beirut. Aymoz deve passare Sato e Malinin, che durerà pattinaggio. Le due note si sommano per stabilire la classifica finale del Trofeo NHK: i 18.03 punti in testa di Malinin su Sato sono quelli del breve programma, non ancora il gap finale sul podio.

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