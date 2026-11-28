Durante una visita ufficiale a Caracas, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha discusso con il presidente Attivo Delcy Rodríguez una cooperazione sanitaria che non è più limitata al sollievo dopo i terremoti di giugno. Le priorità annunciate includono l’assistenza comunitaria, i laboratori, le normative sanitarie e la produzione locale di farmaci e vaccini. Non sono stati pubblicati importi o orari precisi alla fine delle riunioni del 27 novembre.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus ha incontrato il presidente venezuelano Delcy Rodríguez venerdì 27 novembre a Caracas. A seguito di questa prima visita ufficiale da parte di un direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità al Venezuela, l’OMS e il suo ufficio regionale hanno annunciato la loro intenzione di espandere la loro cooperazione oltre gli aiuti di emergenza schierati dopo i terremoti del 24 giugno.

A Palazzo Miraflores, le discussioni si sono concentrate sulla riabilitazione dei servizi sanitari e sul sostegno a lungo termine. La Pan American Health Organization (PAHO), che rappresenta l’OMS nella regione, intende includere questo sostegno nel suo piano 2026-2031. Il rapporto non indica le risorse che sarebbero dedicate al Venezuela. Non fissa un calendario per il lavoro o l’elenco degli stabilimenti da riabilitare.

A Petare, la priorità per la cura della comunità

Prima del suo incontro con Delcy Rodríguez, Tedros ha visitato il centro diagnostico integrato San Miguel Arcángel a Petare con il Ministro della Salute Venezuela Carlos Alvarado. Questi centri combinano diversi servizi in un’unica istituzione. Il Direttore Generale ha presentato il loro rafforzamento come mezzo per limitare i viaggi dei pazienti e rendere più accessibile la cura del primo rapporto.

La visita è stata completata in zone colpite dai due terremoti del 24 giugno, di magnitudine 7.2 e 7.5 secondo OPS. Nella sua relazione del 3 settembre, l’organizzazione ha riferito che 14 dei 26 impianti esaminati in agosto avevano blocchi operativi funzionali e 14 avevano accesso all’acqua potabile. Solo sette avevano una gestione adeguata dei rifiuti. Queste cifre descrivono le strutture esaminate in agosto, non l’intero sistema sanitario venezuelano o la sua condizione alla fine di novembre.

Droghe e vaccini: ciò che l’OMS propone

A Rafael Rangel National Hygiene Institute, Tedros ha annunciato la cooperazione su tre settori: ricerca, produzione di farmaci e vaccini e promozione della salute. Carlos Alvarado ha anche citato il rafforzamento della rete di laboratorio e l’assistenza tecnica per la certificazione del regolatore. Entrambe le parti non hanno identificato alcun vaccino o farmaco che sarebbe prodotto come priorità.

Tedros ha anche chiesto di sollevare le sanzioni contro il Venezuela, che ha descritto come un ostacolo al progresso del paese, in particolare nella salute. Si tratta di una posizione presa dal Direttore Generale, distinta dagli impegni tecnici discussi con Caracas. La relazione PAHO non menziona alcuna decisione sulle sanzioni.

Dopo i terremoti, PAHO aveva schierato squadre, valutato la capacità ospedaliera e sostenuto la consegna di attrezzature e farmaci. La visita di novembre amplia la portata di questa cooperazione per includere laboratori e produzione locale. Il comunicato stampa non specifica quando il primo progetto inizierà o come sarà finanziato.

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