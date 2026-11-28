OpenAI e la sua filiale io Products accusano Apple di aver ottenuto informazioni riservate su un dispositivo in preparazione e di avere pressioni comuni fornitori. Le applicazioni del 27 novembre sono state depositate nel processo di luglio da Apple, che ha fatto spese nella direzione opposta. Apple sfida le nuove accuse.

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OpenAI e la sua filiale di hardware io Products ha depositato controclami contro Apple nella Corte federale di San José, California, venerdì 27 novembre. Essi accusano il produttore di iPhone di aver ottenuto informazioni su un dispositivo in preparazione e di avere pressione fornitori comuni. Apple contesta queste affermazioni. Era Apple che ha iniziato il procedimento a luglio, accusando OpenAI di recuperare i propri segreti industriali.

Il documento archiviato Venerdì nel fileApple Inc. v. Liucontiene la risposta degli intervistati e 12 applicazioni contro Apple. Quattro provengono dal Gruppo OpenAI e dai Prodotti. Gli altri otto sono presentati da Chang Liu e Tang Yew Tan, due ex dipendenti Apple che sono già partiti al processo. Non si tratta quindi di aprire un secondo processo: queste domande sono aggiunte alla denuncia originale e dovranno essere considerate nello stesso caso.

Un dipendente passato Apple a OpenAI, quindi tornare a Apple

Per sostenere la sua accusa, OpenAI descrive il percorso di un ingegnere che non nomina. Ha iniziato a lavorare a OpenAI il 2 dicembre 2025 e a sinistra il 2 giugno 2026, secondo la memoria. La società sostiene che ha inviato documenti relativi ai suoi progetti di attrezzature a conti o numeri personali. Tra questi, citò un documento di 76 pagine sulla misurazione e il controllo di un componente che non era stato commercializzato.

OpenAI afferma che l’ingegnere tornò a Apple. Sulla base delle informazioni che afferma di avere avuto, lei sostiene che a luglio, ha presentato informazioni ai funzionari Apple in Asia-Pacifico sulle sue attività e progetti di dispositivo. Apple nega di aver utilizzato questo dipendente per ottenere informazioni riservate da OpenAI. Il deposito non costituisce una constatazione da parte del giudice sulla trasmissione o l’uso dei documenti.

La controversia si estende ai subappaltatori

Le applicazioni OpenAI riguardano anche la produzione. L’azienda sostiene che un subappaltatore congiunto specializzato nella lavorazione superficiale delle parti metalliche ha spostato il suo lavoro in un turno notturno dopo che Apple ha obiettato. Secondo OpenAI, un altro produttore gli ha detto che stava rinunciando al lavoro previsto a causa della pressione di Apple. I nomi di questi fornitori non sono dati nella narrazione pubblica di questi due episodi.

OpenAI distingue nella sua memoria la protezione di disegni, strumenti e istruzioni riservate a un cliente dall’uso di mezzi di produzione comuni. Esso ritiene che le restrizioni che denuncia abbiano superato la protezione dell’informazione di Apple ed ha aumentato i suoi costi. Apple rifiuta qualsiasi tentativo di impedire la concorrenza nella produzione di dispositivi che incorporano intelligenza artificiale. In particolare, il giudice dovrà determinare che cosa costituisce un impegno di riservatezza o capacità produttiva e che, se del caso, ha impedito ad un fornitore di eseguire un contratto.

Ciò che Apple ha incolpato da luglio

Nella sua denuncia del 10 luglio, Apple accusa in particolare Chang Liu e Tang Yew Tan di aver portato via o utilizzato informazioni riservate dalla società a beneficio dei progetti di dispositivo di OpenAI. Esso mira anche a OpenAI e io Products e chiede al giudice di impedire l’uso dei documenti che essa sostiene e di ordinare il loro ritorno. OpenAI nega di essere appropriato ai segreti di Apple. Apple, da parte sua, presenta le applicazioni del 27 novembre come un tentativo di deviare l’attenzione dal suo reclamo.

OpenAI e la sua controllata, a loro volta, si applicano per divieti e danni l’importo di cui non è indicato nel memorandum. Il file ora contrasta due storie sulla circolazione dei documenti e un terzo sui rapporti con i fornitori. Nessun giudizio sostanziale ha stabilito che una società aveva rubato o sfruttato i segreti dell’altra.

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