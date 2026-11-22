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Gli esperti delle Nazioni Unite hanno documentato l’evacuazione che le persone sorde o difficili da udire non potevano capire in tempo. A Gaza, un’indagine Atfaluna evidenzia un secondo ostacolo: tra i disabili intervistati, quasi nove su dieci descrivono il loro rifugio come pericoloso, inadeguato o inaccessibile. Essere avvertiti e essere in grado di ripararsi sono due problemi distinti.

Un avviso inviato non è necessariamente un avviso ricevuto

A Gaza, una dichiarazione orale non svolge il suo ruolo per una persona che non può ascoltarla. Un messaggio scritto può rimuovere questo ostacolo, ma non è sempre sufficiente: deve ancora essere tempestivo, comprensibile e chiaramente indica che cosa la persona dovrebbe fare. La commissione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha rilevato nel 2025 che i sistemi di allarme e le evacuazioni non hanno protetto in modo affidabile le persone con disabilità. Ha ricevuto avvisi di avvertenze inaccessibili a persone con disturbo uditivo o visivo, anche quando le istruzioni sono state emesse da messaggio scritto.

Prima della commissione, la Federazione mondiale dei sordi e l’Unione palestinese dei sordi hanno chiesto un primo avvertimento nella lingua dei segni palestinesi. Questo è importante: sottotitoli, lingua di segno arabo e palestinese scritta in modo semplice soddisfano diverse esigenze. Possono integrarsi senza essere intercambiabili. Atfaluna sta già insegnando questa lingua a famiglie e professionisti, in particolare nei settori della salute, dell’istruzione e del sostegno sociale. Questo programma di formazione non è, tuttavia, un sistema di allarme distribuito in tutta la Striscia di Gaza.

Il viaggio può anche privare un mezzo di comunicazione

Nella sua valutazione multisettoriale del 2026, Atfaluna ha riferito che il 97,6% delle famiglie nella sua indagine era stato spostato almeno una volta. Delle persone con disabilità intervistate, l’83% aveva perso l’accesso ai loro aiuti tecnici a seguito del viaggio. Questa figura copre diversi tipi di disabilità e attrezzature. Non dice che l’83% delle persone sorde hanno perso gli apparecchi acustici, e non sa quanti di loro hanno perso un avviso.

D’altra parte, i risultati hanno fatto luce su quali cambiamenti durante un viaggio: una persona può perdere l’accesso alle attrezzature che gli permette di comunicare con le squadre di soccorso, ma anche contattare con i parenti che hanno relè istruzioni. Un avviso telefonico, un video di linguaggio dei segni e un relè umano non hanno gli stessi vincoli. Il video, per esempio, può rendere una dichiarazione più comprensibile ai suoi destinatari, ma rimane inutilizzabile se la connessione non gli permette di essere caricata. Un relè di prossimità può essere utile quando il telefono non funziona, senza una garanzia che può raggiungere persone sfollate più volte.

Nel settembre 2026, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha riportato ulteriori lavori per migliorare le comunicazioni di sicurezza dei suoi partner a Gaza. Questo lavoro riguarda le organizzazioni di aiuto: non mostra che le famiglie hanno una connessione affidabile o che un sistema di allarme accessibile funziona per loro.

La possibilità di partire dipende anche dal luogo di arrivo

Atfaluna ha riferito che l’88,4% delle persone con disabilità intervistate considerava il loro rifugio pericoloso, inadeguato o inaccessibile. L’indagine combina queste tre difficoltà con lo stesso risultato: non isola la proporzione di rifugi il cui accesso fisico era impossibile, né fa una stima per l’intera popolazione. Tuttavia, mostra perché le informazioni tempestive non sono sufficienti. Un luogo può essere indicato in un avviso senza essere accessibile alla persona che è tenuta ad andare, o senza permettere alla persona di comunicare con coloro che lo ricevono.

Il 18 novembre, la OCHA ha identificato la distribuzione di oggetti di ricovero a più di 17.000 famiglie nella sua relazione di intervento e ha riferito sulle attività di inclusione della disabilità. Il documento non dà il numero di rifugi con l’interpretazione del linguaggio dei segni o un protocollo di evacuazione accessibile. Esso informa la risposta umanitaria, non la capacità di un particolare rifugio per accogliere chiunque.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità distingue anche tra protezione in situazioni di emergenza e accesso alle informazioni. Per valutare l’efficacia di un avviso a Gaza, contare il numero di messaggi inviati non è quindi sufficiente. E ‘anche importante sapere quante persone li hanno compresi nel tempo e quanti sono stati in grado di raggiungere un luogo adatto. I dati pubblici consultati non forniscono queste due misure per l’intero territorio.

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