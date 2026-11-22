Gadi Eisenkot ha condannato domenica 22 novembre gli incendi segnalati in diversi villaggi palestinesi nella Cisgiordania occupata durante la notte. Ha usato il termine « terrorismo ebraico » e ha sfidato la politica di due ministri israeliani. La polizia ha aperto un’indagine senza dichiarare pubblicamente i fatti. L’esercito israeliano citò quattro villaggi; L’agenzia palestinese WAFA ha 12 veicoli bruciati in tre località nel governorato di Ramallah e in al-Bireh, sulla base di fonti locali.

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Gadi Eisenkot ha condannato domenica 22 novembre gli incendi segnalati durante la notte nei villaggi palestinesi nella Cisgiordania occupata. Il leader del partito Yashar ha parlato di « terrorismo ebraico ». La polizia israeliana ha aperto un’indagine sugli incendi e le iscrizioni lì trovate. In questa fase, le autorità non hanno pubblicamente identificato gli autori.

Fuochi nella Cisgiordania: un’indagine su quattro sedi

L’esercito israeliano ha riferito incendi e graffiti in quattro villaggi: Deir al-Sudan, Deir Abu Machal, Kafr Malik e al-Tuwani. La polizia deve raccogliere materiale e testimonianza. Il punto ufficiale non specifica il numero totale di veicoli danneggiati o l’impatto umano.

L’agenzia palestinese WAFA, sulla base di fonti locali, ha identificato dodici veicoli bruciati all’alba nei tre villaggi di Ramallah e al-Bireh governatorato: sette a Kafr Malik, tre a Deir Abu Machal e due a Deir al-Sudan. Essa attribuisce questi fatti ai coloni israeliani e riporta le iscrizioni razziste sulle case. Questo conteggio materiale non copre al-Touwani nella parte meridionale della Cisgiordania.

Eisenkot interroga la politica di due ministri

Nel suo messaggio di domenica mattina, Eisenkot ha detto che gli incendi stavano mettendo in pericolo vite e danneggiare la sicurezza di Israele e le relazioni esterne. Responsabile per la formazione di un governo, ha sfidato le politiche del Ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, e del Ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich. Ben Gvir rispose che Eisenkot trasse conclusioni prima che l’indagine li stabilisse.

L’espressione usata da Eisenkot è una qualifica politica. L’apertura dell’indagine non equivale all’identificazione dei sospetti o alla criminalizzazione dei fatti. Le autorità non hanno annunciato che saranno interrogate nel loro primo punto.

Venerdì, la squadra umanitaria delle Nazioni Unite nei territori palestinesi aveva chiesto alle autorità israeliane di proteggere i raccoglitori palestinesi. Ha registrato più di 400 attacchi da parte di coloni legati alla raccolta delle olive da settembre, causando perdite o danni. Questa indagine copre un periodo e una serie di incidenti distinti dagli incendi di domenica.

Archivio: Gadi Eisenkot a Tel-Aviv, 16 agosto 2016. Matty Stern / Stati Uniti Ambasciata a Tel-Aviv via Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Foto e layout di archivio ridimensionati. L’immagine non mostra gli incendi.

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