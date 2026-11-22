Il Ministero della Salute a Gaza ha riferito che gli ospedali avevano ricevuto sei corpi in 24 ore, tra cui due resti, e 33 feriti. Due morti dopo uno sciopero in Al-Mawasi sono stati segnalati separatamente, ma la loro inclusione nel rapporto ospedaliero pubblicato la domenica non potrebbe essere verificata.

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Il Ministero della Salute a Gaza ha annunciato domenica 22 novembre che gli ospedali avevano ricevuto sei corpi e 33 feriti in 24 ore. Il bilancio identifica quattro nuovi morti e due resti. Nel sud della Striscia di Gaza, l’agenzia palestinese WAFA ha anche riferito due morti dopo uno sciopero in Al-Mawasi, senza che fosse possibile dire se fossero inclusi nello stesso conteggio.

Sei corpi ricevuti negli ospedali in 24 ore

Il bollettino del Ministero della Salute del 22 novembre elenca quattro nuovi morti e due corpi trovati tra i sei resti ricevuti dagli ospedali. Egli afferma inoltre che 33 persone ferite sono state ricevute durante lo stesso periodo. Il bollettino non dà la distribuzione di queste persone per istituzione o la posizione di ogni incidente.

Il Ministero ha aumentato il numero di morti dal 7 ottobre 2023 a 74.742 e il numero di feriti a 176,227. Il conte ha pubblicato il giorno precedente, tratto dall’agenzia palestinese WAFA, ha riferito 74.736 morti e 176,194 feriti. L’aumento di sei nel bilancio cumulativo non significa che sei persone sono state uccise nell’ultimo giorno: il rapporto ospedaliero comprende anche due corpi trovati.

Due decessi riportati separatamente in Al-Mawasi

In una spedizione pre-review, WAFA ha riferito che due palestinesi sono morti domenica mattina dopo uno sciopero israeliano nella zona al-Mawasi ad ovest di Khan Yunes. L’agenzia mette lo sciopero all’inizio della mattina, senza dare il tempo esatto. Il bollettino del Dipartimento non precisa i singoli casi: non consente ai due decessi di essere collegati o aggiunti al suo totale di quattro nuovi decessi.

Conteggio dal cessate il fuoco

Nella sua serie separata dall’entrata in vigore del cessate il fuoco dell’11 ottobre 2025, il Ministero ha registrato 1.675 morti e 6.095 feriti. Egli afferma inoltre che 851 corpi sono stati trovati da quella data. Quest’ultima cifra non deve essere aggiunta agli altri totali: il bollettino non lo presenta come un gruppo separato di vittime. Secondo le fonti mediche menzionate domenica, le vittime rimangono fuori portata di sollievo, soprattutto sotto le macerie.

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