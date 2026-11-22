Lara Colturi ha vinto il Gurgel slalom in Austria. All’età di 20 anni vince la prima vittoria della Coppa del Mondo di sci alpino dell’Albania. Lo sciatore ha battuto due donne svedesi, Sara Hector e Anna Swenn Larsson, in entrambi i giri. Prende il comando nella slitta.

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Lara Colturi ha vinto lo slalom di Gurgel, Austria, sabato 21 novembre 2026. Questa è la sua prima vittoria in Coppa del Mondo e la prima in Albania in questa gara di sci alpino. Il ventenne sciatore davanti a Sara Hector e Anna Swenn Larsson alla fine di entrambe le gare.

Lara Colturi vince Gurgel slalom dopo aver preso il secondo posto nel primo turno

Anna Swenn Larsson ha preso il comando nel primo turno in 51 secondi 70. Colturi gli concesse 24 centesimi. Il rappresentante dell’Albania ha quindi firmato il terzo turno del secondo turno. La sua vittoria di 1 minuto 45 secondi 47 fu sufficiente per vincere davanti a Hector, 27 centesimi e Swenn Larsson, 30 centesimi.

La svizzera Camille Rast ha preso il quinto posto con la svedese Hanna Aronsson Elfman, 93 centesimi da Colturi. Marion Chevrier, il primo francese in classifica, ha avuto undicesimo posto a 1 secondo 20. Il suo compatriota Caitlin McFarlane terminò quattordicesimo.

La prima vittoria dopo due secondi posti a Gurgel

Colturi aveva già finito il secondo nel Gurgel slalom nel 2024 e nel 2025. Prima della gara di sabato, aveva nove podi nella Coppa del Mondo senza una vittoria. Ha anche preso il secondo posto nella slitta di Levi una settimana prima. Questi due risultati di slalom gli danno 180 punti e conducono la classifica dopo Gurgel, davanti a Emma Aicer della Germania, a 48 punti. Colturi guidò anche la classifica generale con 260 punti, contando il suo secondo posto nel gigante Sölden in ottobre.

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