Trovare una vecchia fotografia chiede di distinguere tra la consultazione, ottenere una copia e il suo uso in una pubblicazione. Gli appassionati di Pierre Maadanjian, tenuti a Kaslik, ci permettono di capire questi passi senza presentare un vecchio inventario come una nuova apertura. Riferimento cliché, nomina, regole di camera e diritti di riproduzione: preparare queste domande prima del viaggio evita malintesi. Questa guida riguarda un fondo identificato e non promette né accesso immediato né riutilizzo gratuito di tutti gli archivi politici libanesi.

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Una vecchia fotografia può essere utilizzata per trovare un quartiere, preparare una mostra o documentare una storia familiare. Tuttavia dobbiamo sapere dove guardare e cosa possiamo fare con l’immagine trovata. A Kaslik, il Pierre Maadanjian fonds conservato dal Phoenix Center di L-USEK offre un punto di ingresso concreto. Il suo inventario, pubblicato nel 2025, non è l’annuncio di una nuova apertura nel novembre 2026.

Archivi fotografici: da uno sfondo identificato

La collezione comprende 46.279 negativi in diciotto contenitori. L’inventario mostra la copertura dal 1941 al 2001, principalmente dal 1965 al 1998, e un’acquisizione dal fotografo nel 2017. La valutazione generale è PM. Questi confini descrivono il fondo; non datano automaticamente ogni colpo.

Il catalogo comprende scene urbane, ritratti ed eventi culturali. Mantiene i numeri di lavoro del fotografo come base della classifica. Nella preparazione di una ricerca, è quindi meglio associare un soggetto a un periodo e notare il riferimento preciso del documento selezionato, piuttosto che mantenere una singola cattura.

Un appuntamento prima di muoversi

Le norme generali per la consultazione delle collezioni speciali dell’USOK richiedono una previa richiesta, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso. Il visitatore deve attendere la conferma dell’appuntamento. I documenti non sono prestati all’esterno; Il team può proporre una copia della consultazione piuttosto che l’originale. I telefoni e le telecamere non sono ammessi in camera.

La scheda di fatto del fondo distingue tra ricerca, usi educativi, culturali e accademici e altri usi, per i quali prevede l’autorizzazione scritta dei titolari dei diritti. Ciò non preclude il rispetto della procedura di ricezione e delle condizioni specifiche del documento richiesto.

Il consolato non è ripubblicato

La biblioteca richiede un approccio separato alla riproduzione o alla pubblicazione. Ricorda che il possesso materiale di un documento non significa che detiene tutti i suoi diritti. Il ricercatore deve ottenere le autorizzazioni necessarie dal proprio titolare. Un’immagine visibile in un catalogo non diventa quindi un’illustrazione liberamente riutilizzabile.

Per un progetto di libro, film o mostra, tre domande devono rimanere distinte: quale documento vogliamo consultare, quale copia può essere ottenuta e quale uso vogliamo farne? Applicarli al momento della preparazione evita di scoprire restrizioni durante la stampa. Questa guida copre un fondo identificato e le regole della sua biblioteca, non l’apertura di tutti gli archivi politici libanesi.

Illustrazione: Case di archivio presso le biblioteche della York University, Toronto, 19 giugno 2015. Smallison / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, fotografia non modificata. Questo cliché non mostra né l’USOK o il Maadanjian fonds.

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