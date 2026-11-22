Uno sciopero su una struttura della Yemen State Oil Company ha ferito sei dipendenti all’inizio di domenica 22 novembre a Sanaa, secondo le autorità Houthies. Il loro Ministero della Salute sta mettendo in discussione l’aviazione saudita. Questa ripartizione non è stata confermata in modo indipendente.
A Sanaa, sei dipendenti feriti secondo il Ministero della Salute
Anis al-Asbahi, portavoce del Ministero della Salute e dell’Ambiente, che riferisce alle autorità Houthies, ha riferito sei feriti la domenica mattina tra i dipendenti della Yemen Petroleum Company. Ha riferito danni alla struttura e un altro edificio in azienda. La sua dichiarazione non specifica la gravità delle lesioni o l’entità del danno.
Al momento della pubblicazione, non è stato trovato alcun reclamo o reazione saudita sullo sciopero domenicale. La coalizione guidata da Riyadh annunciò il 20 novembre che aveva condotto un’operazione a Sana’a. La sua dichiarazione riguardava quel giorno e non confermava l’assegnazione del nuovo incidente.
La dichiarazione del Ministero si riferisce ad un incidente separato da quello del 10 novembre, riportato anche a Sana’a da Anis al-Asbahi. Quel giorno, il portavoce ha riferito sei feriti in uno sciopero contro una struttura della stessa società. La nuova dichiarazione ha posto i fatti presto domenica 22 novembre, e ha fatto riferimento a sei dipendenti.
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