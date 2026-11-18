Marco Rubio ha detto di non aver visto una minaccia imminente contro Washington dopo l’indagine della CNN sui piani per attaccare l’Iran. Il canale si basa su sette funzionari statunitensi anonimi e descrive in sé incertezze su un possibile cambiamento da agire. La Casa Bianca gli aveva detto che nessuna minaccia credibile è stata identificata in questa fase. Teheran l’ha negato. Questo follow-up distingue tra la nuova dichiarazione del Segretario di Stato, le precedenti reazioni e le limitazioni delle prove rese pubbliche in questo caso.

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Marco Rubio dichiarò il 18 novembre a Manila che non credeva in una minaccia imminente contro Washington.Secondo Reuters, il Segretario di Stato ha risposto a una domanda sull’indagine della CNN sui possibili piani iraniani di attacco. La sua risposta è un’ulteriore posizione degli Stati Uniti, non la convalida del presunto scenario.

Rubio ha aggiunto che le autorità sono rimaste attenti alle minacce alla sicurezza degli Stati Uniti. Queste parole vengono dopo la nostra17 novembre articolo sulla negazione iraniana e la reazione di Donald Trump.

Ciò che la CNN riferisce e ciò che rimane incerto

L’indagine del 16 novembre della CNN cita sette funzionari statunitensi non nominati. Essi riferiscono informazioni sulle opzioni per gli alti funzionari amministrativi, con un dispositivo radiologico o un’arma chimica a Washington. Tuttavia, il canale descrive un dibattito sulla capacità e la volontà dell’Iran di attuarli.

Le fonti intervistate presentano questi presupposti preparati come la ricerca di opzioni piuttosto che il segno di un attacco imminente. La CNN riferisce anche che Lauren Bis, portavoce della Casa Bianca, gli ha detto che non è stata identificata alcuna minaccia credibile per il territorio statunitense.

Tre elementi devono quindi essere separati: le informazioni descritte da interlocutori anonimi, la valutazione pubblica delle autorità e l’esistenza effettiva di un progetto operativo. La narrazione giornalistica da sola non fornisce una dimostrazione indipendente di quest’ultimo punto.

Negazione iraniana, avvertenza condizionale di Trump

Il Ministero degli Esteri iraniano ha respinto le accuse il 17 novembre. Quando è stato interrogato lo stesso giorno, Trump ha detto di aver preso le informazioni seriamente e minacciato l’Iran con conseguenze se si è verificato un attacco, senza confermare la sua imminenza.

La dichiarazione di Rubio riguarda proprio questa imminenza. Non permette di affermare che una cospirazione è stata provata o di concludere che un’indagine sarebbe terminata. Nessun annuncio di arresto o smantellamento appare nelle dichiarazioni qui discusse.

Illustrazione: Ritratto ufficiale di Marco Rubio nel 2018, Senato degli Stati Uniti, dominio pubblico. Questo archivio non rappresenta il suo scambio con la stampa a Manila.

Fonti

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