La NASA prevede di fermare la raccolta scientifica del satellite Terra il 1o dicembre 2026, prima della sua completa estinzione nel gennaio 2027. Lanciato il 18 dicembre 1999 per una missione di sei anni, l’osservatorio ha seguito le interazioni tra atmosfera, continenti e oceani per quasi 27 anni. L’annuncio del 17 novembre aggiorna un programma previsto per il 2027. Gli archivi resteranno disponibili gratuitamente, mentre la preparazione per la fine della missione deve includere un abbassamento dell’orbita.

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Terra cesserà di raccogliere dati scientifici il 1o dicembre 2026, annuncia la NASA in un comunicato stampa il 17 novembre. L’Agenzia prevede quindi di chiudere tutti i sistemi satellitari nel gennaio 2027.Questa decisione conclude una missione di osservazione terrestre lanciata nel dicembre 1999 e originariamente progettata per sei anni.

Due passi, non una fermata già raggiunto

Il programma distingue la fine delle osservazioni dalla completa decommissione. In mezzo, le squadre devono usare il combustibile rimanente per abbassare l’orbita e poi estinguersi. La NASA invoca l’invecchiamento dei sistemi e la deriva orbitale dell’aereo. Il suo annuncio non dà una data di rientro atmosferica: fermare gli strumenti quindi non significa una caduta immediata del satellite.

Questo calendario del 17 novembre è il più recente comunicato specifico alla fine di Terra. Una nota ancora contenuta in un registro storico della NASA, pubblicato il 29 dicembre 2025, prevedeva la fine delle attività scientifiche nel febbraio 2027. Questa vecchia proiezione deve ora essere distinta dalle scadenze annunciate per il dicembre 2026 e il gennaio 2027, senza trasporre gli altri satelliti della flotta.

Quasi 27 anni per osservare un pianeta collegato

Terra decollò il 18 dicembre 1999 da Vandenberg, California. Dopo le prime verifiche e manovre, si unì alla sua orbita di lavoro il 24 febbraio 2000. Alla fermata annunciata delle osservazioni, si perderà quindi qualche settimana per raggiungere esattamente 27 anni dal suo lancio.

L’interesse di questo osservatorio era quello di misurare insieme diversi componenti del sistema terrestre. I suoi cinque strumenti, ASTER, CERES, MISR, MOPITT e MODIS, sono stati utilizzati per studiare superfici, nubi, aerosol, inquinamento e scambio energetico. Questo approccio combinava contributi statunitensi, giapponesi e canadesi.

Il record storico della missione illustra questa complementarità: ASTER mappa le proprietà delle superfici, CERES misura l’equilibrio radiativo della Terra, mentre MOPITT seguiva il monossido di carbonio nella troposfera. MODIS fornisce osservazioni in 36 bande spettrali. Queste capacità non sono intercambiabili e il loro incontro sulla stessa piattaforma era una caratteristica particolare di Terra.

Le misure si fermano, gli archivi rimangono

I contributi della NASA includono il monitoraggio della copertura del terreno, il fuoco, la polvere e il trasporto del fumo, la composizione atmosferica e il ghiaccio. Queste serie sono state utilizzate per applicazioni di ricerca e di sicurezza agricola, idrologica o pubblica.

L’apparato era già operativo con un carico scientifico ridotto: MOPITT e parti di CERES e d Tuttavia, la fine della raccolta non rimuoverà le osservazioni accumulate. La NASA conferma che i dati di Terra resteranno liberi e accessibili al pubblico.

Illustrazione: fotografia della NASA della preparazione di Terra prima del suo lancio nel dicembre 1999, riferimento KSC-99PP-1412. È un archivio, non un’operazione di fine missione.

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