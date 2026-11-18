In Siria, i consigli di conciliazione locali non sono confusi con il progetto di mediazione giudiziaria o la giustizia transitoria. Le fonti ufficiali descrivono approcci separati. Il loro sviluppo pone la questione del consenso, della competenza e delle garanzie, senza stabilire che i testi annunciati siano stati promulgati.

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I consigli di conciliazione si svolgono nella risoluzione delle controversie in Siria, mentre diversi progetti legislativi rimangono aperti. Tuttavia, il loro sviluppo non significa l’adozione di una legge sulla mediazione giudiziaria o il completamento del sistema di giustizia transitoria. Gli annunci ufficiali degli ultimi mesi descrivono tre approcci distinti, la cui portata non può essere confusa.

Una rete locale che rivendica migliaia di volontari

SecondoSANA, 30 settembreL’apertura di un ufficio a Shiha, governatorato di Hama, diede una concreta illustrazione di questo insediamento. Questo ufficio è quello di seguire i consigli dell’ovest e del sud di Hama, così come il consiglio di Idleb centrale. In quell’occasione, Ali al-Jassem, presidente del Consiglio di Conciliazione e membro del Parlamento, ha riferito su oltre 1.000 uffici e commissioni, raccogliendo più di settemila volontari. Questi dati sono quelli della persona responsabile, non il risultato di un censimento indipendente.

Maysar Khalil, presentato come il fondatore dello schema, ha affermato che i passi erano liberi e che nessuna soluzione potrebbe essere imposta alle parti. Ha anche indicato che i tribunali sono rimasti il rimedio in caso di fallimento. Questi impegni descrivono le operazioni rivendicate dai responsabili. Essi non consentono la verifica di come ogni accordo sia ottenuto o eseguito.

La mediazione giudiziaria rimane un progetto separato

Theil Dipartimento di Giustizia aveva presentato, il 20 agostoun altro approccio: un disegno di legge sulla mediazione giudiziaria. Nella prima conferenza nazionale sul tema, il ministro Mazhar al-Wais aveva difeso un meccanismo complementare dei tribunali, non una giustizia concomitante. In particolare, aveva mantenuto nel campo giudiziario gravi crimini e casi che minacciano la sicurezza della società.

Il ministro ha voluto mobilitare esperienze locali e internazionali, così come le competenze dei magistrati in pensione, avvocati e accademici. Questo intervento ha fornito la direzione del governo. Non ha annunciato l’attuazione del testo. Sarebbe quindi errato presentare oggi i consigli locali come l’applicazione dimostrata di una legge già in vigore solo su tale base.

Il consenso e i diritti rimangono al centro delle questioni

Unoricerca pubblicata in ottobre da Carnegiesulla base di interviste con attori siriani, mette in evidenza le domande poste da questa estensione. Si riferisce sia alla difesa della partecipazione volontaria da parte di consigli e critici sulla protezione della proprietà, le competenze degli stakeholder e la rappresentanza delle donne. Queste osservazioni non sono una valutazione completa di tutti i consigli. Tuttavia, essi dimostrano perché il numero di accordi rivendicati non è sufficiente a misurare le garanzie offerte alle persone interessate.

La giustizia transnazionale segue il proprio calendario

SecondoSANA, 10 novembreLa commissione parlamentare per la giustizia transizionale ha discusso un progetto di quadro legislativo. Il deputato Hicham al-Afioni ha descritto le riunioni preparatorie per il rinvio ufficiale, non l’adozione di una legge. Questo progetto si concentra sui diritti delle vittime, sulla verità e sulla riparazione. Non è limitato alla ricerca di un accordo tra due parti a una controversia.

Il punto principale è quindi la distinzione tra gli statuti: i consigli già svolgono attività locale, la mediazione giudiziaria è oggetto di un progetto e la giustizia transitoria è un compito legislativo preparatorio. Gli elementi consultati non stabiliscono la promulgazione dei due testi. Il monitoraggio deve ora concentrarsi sulle loro reali disposizioni e adozione, piuttosto che trasformare le intenzioni annunciate in garanzie già acquisite.

Fotografia illustrativa: mercato Damasco, 16 agosto 2008, non correlato al consiglio studiato.Vyacheslav Argenberg♪,CC BY 4.0. Intero frame, versione ridimensionata da Wikimedia Commons.

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