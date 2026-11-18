Camp Eisenkot attribuisce a Netanyahu diversi requisiti per un governo di unità. Il Likud contesta i dettagli delle discussioni, ma sostiene la gestione dell’azienda. Dietro questa polemica sono la successione politica, la conscrizione dell’ultraortodosso, l’indagine del 7 ottobre e la continuazione delle riforme giudiziarie già adottate.

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I funzionari del Camp Eisenkot attribuiscono diverse richieste a Netanyahu per un governo di unità, riporta Yuval Karni a Ynet il 18 novembre. Il Likud contesta i dettagli di queste discussioni, ma conferma che vuole guidare lo studio.

Cinque condizioni centrali, seguite da principi aggiuntivi

Il testo distingue cinque condizioni principali e quindi principi complementari. Questo non è un programma accettato dai negoziatori:

Una presidenza del governo di Netanyahu per circa quattro anni, senza alternarsi.

Un testo sull’esenzione dal servizio militare di donne ultra-ortodosse secondo la formula di Boaz Bismuth, con l’accordo dei loro partiti.

L’assenza di una commissione di inchiesta statale il 7 ottobre.

La partecipazione di Itamar Ben-Gvir al governo.

Mantenere le leggi di riforma giudiziaria adottate dal precedente Knesset.

Ulteriori principi segnalati includono il mantenimento delle posizioni militari sui vari fronti fino a quando la minaccia scompare e l’assenza di qualsiasi cambiamento nelle condizioni di detenzione dei membri dell’elite Hamas Nukhba. Il testo menziona anche il rifiuto di uno Stato palestinese e l’affermazione di Israele come nazione-stato del popolo ebraico.

Che Deny Likud

Una fonte di Likud citata da Ynet descrive le discussioni preliminari, senza alcuna discussione dettagliata della conscrizione o indagine del 7 ottobre. Un altro afferma che la rotazione non è stata affrontata. Il partito tuttavia ha confermato la sua richiesta di condurre il gabinetto. Queste risposte non permettono che l’intero elenco venga dato per scontato o per raggiungere un accordo.

Una maggioranza da costruire dopo le elezioni

La controversia viene dopo le elezioni legislative del 27 ottobre. La presidenza israeliana ha annunciato il 7 novembre la sua scelta di affidare Eisenkot alla formazione del governo, con un rinvio del mandato previsto per il giorno successivo. Le consultazioni avevano incluso 67 raccomandazioni a favore di Netanyahu, rispetto a 46 per Netanyahu; sette deputati non avevano raccomandato nessuno. La procedura prevede un periodo iniziale di 28 giorni, eventualmente prorogato di 14 giorni.

Queste raccomandazioni non sono una coalizione già formata. Essi riuniscono partiti che possono differire sul servizio militare, istituzioni e composizione del gabinetto. La differenza tra nominare un candidato e sostenere il suo governo spiega perché il vantaggio ottenuto dal presidente non regola i negoziati.

Il 17 novembre, Matan Kahana, alleato di Eisenkot, è stato eletto presidente del Knesset con 66 voti a 52 per Ofir Katz. Questo voto, riferito dalla Associated Press, dà al campo avversario Netanyahu una leva parlamentare supplementare. Tuttavia, non è un voto di fiducia per un nuovo governo.

Accordi sulle autorità, non solo dipartimenti

I punti sollevati riguardano diversi livelli di potenza. L’alternanza determinerebbe chi dirige l’esecutivo. La conscrizione riguarda il rapporto tra i partiti ultra-ortodossi e i loro partner. L’indagine del 7 ottobre solleva la questione della responsabilità, mentre le leggi giudiziarie mettono in atto un equilibrio tra istituzioni. Un compromesso sull’assegnazione del portafoglio da solo non sarebbe quindi sufficiente a risolvere queste differenze.

Per il Libano, il principio di mantenere posizioni militari dovrebbe essere letto con particolare cautela: è un elemento di una trattativa israeliana il cui contenuto è contestato, non un nuovo ordine militare stabilito o un accordo diplomatico. Nessun programma di prelievo può essere dedotto.

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