Un aereo di trasporto militare An-12 si schiantò il 17 novembre vicino a Iagounovo, nella regione russa di Kemerovo. Il Ministero della Difesa annuncia la morte dei 19 occupanti. Il comitato di indagine conferma la morte delle persone a bordo e l’apertura di un procedimento penale. Il fallimento tecnico menzionato dal Ministero rimane una spiegazione attribuita alle autorità, mentre le circostanze sono ancora in fase di indagine. L’illustrazione è un archivio del tipo di aeromobile, non un’immagine dell’aereo incidente.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Le 19 persone a bordo di un militare An-12 morirono nel suo incidente nella zona di Kemerovo, secondo il Ministero russo della Difesa citato da Interfax.L’incidente avvenne il 17 novembre 2026 presso il villaggio di Iagounovo, secondo il Comitato di Investigazione russo in una comunicazione pubblicata sul suo canale ufficiale.

Una recensione annunciata dal Ministero

Secondo la Difesa, l’aereo era su un volo pianificato e cadde in una zona disabitata. Il record di 19 morti comprende membri dell’equipaggio e altre persone trasportate. La spedizione non fornisce la loro distribuzione o le loro identità.

Il dipartimento si riferisce a un fallimento tecnico e indica che una commissione aerospaziale sta lavorando sul sito. Questa spiegazione rimane quella delle autorità militari: non deve essere presentata come conclusione di un esperto indipendente o di un’indagine completata.

Procedura penale aperta

Il comitato di indagine ha anche confermato che tutti i membri dell’equipaggio e i passeggeri erano morti. La sua dichiarazione, effettivamente consultata sul canale ufficiale dell’istituzione, risale al crollo del 17 novembre e lo colloca nella zona di Kemerovo, chiamato anche Kuzbass.

Gli investigatori militari hanno avviato procedimenti ai sensi dell’articolo 351 del Codice penale russo in materia di violazioni delle regole del furto o preparazione dei voli. L’istituzione specifica che le circostanze vengono stabilite. Questa qualifica procedurale non è una convinzione e non si riferisce di per sé alla persona o al meccanismo responsabile dell’incidente.

Le informazioni qui utilizzate non consentono la registrazione degli aerei da incidente, la sua età o la natura esatta del problema tecnico. Né possono attribuire lo schianto ad un attacco. I dettagli non confermati di un potenziale incendio in volo non sono quindi conservati come una causa stabilita.

Illustrazione: An-12BK fotografato nel 2011 da Igor Dvurekov. Questo dispositivo non è identificato come Kemerovo. Foto e vestire sottoCC BY-SA 3.0, immagine integrale ridimensionata e titolazione aggiunti al di fuori della fotografia.

Fonti

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews