Waltz a Beirut: Hezbollah deve disarmarsi volontariamente

Dopo il suo incontro con Nabih Berri, Mike Waltz ha invitato Hezbollah a consegnare volontariamente le sue armi allo stato. La visita degli Stati Uniti si concentra anche sul post-FINUL, mentre Nawaf Salam difende una presenza internazionale nel sud sotto mandato delle Nazioni Unite.

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Mike Waltz ha invitato Hizbullah lunedì 16 novembre, per consegnare volontariamente le sue armi allo stato libanese, dopo un’intervista con il presidente del Parlamento, Nabih Berri, in Ain al-Tiné. L’ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite ha collegato questo requisito al ripristino della sovranità libanese, mentre la sua visita a Beirut si concentra sul futuro della presenza internazionale nel Sud.

Il diplomatico americano insistette sull’impossibilità, secondo lui, di operare un paese con due eserciti. Inviò questo messaggio a Hezbollah e ai suoi sostenitori iraniani e presentò le forze armate libanesi come istituzione per garantire il ripristino dell’autorità di Stato.

Questo appello costituisce una posizione americana, non l’annuncio di un accordo di disarmo. Le dichiarazioni pubbliche consultate non indicano un nuovo impegno da parte di Hizbullah per cedere le armi o un calendario concordato dalle varie parti.

Disarmo al centro delle discussioni

L’incontro con Nabih Berri fa parte di un tour con i principali funzionari libanesi. Anche Mike Waltz ha incontrato il presidente Joseph Aoun a Baabda e il primo ministro Nawaf Salam nel Grand Serail. L’ambasciatore americano in Libano, Michel Issa, ha partecipato alle discussioni.

A Baabda, anche Simon Karam, che conduce la delegazione libanese ai negoziati. La relazione della presidenza si riferisce alle discussioni nel periodo successivo alla fine della missione dell’UNIFIL, nonché alla continuazione degli attacchi israeliani e a ciò che la presidenza descrive come la non conformità di Israele alle disposizioni dell’accordo quadro.

Le discussioni hanno riguardato due questioni connesse: l’estensione dell’autorità dello Stato libanese e le garanzie di sicurezza nel sud. L’esigenza americana di armi Hezbollah da solo non regola le modalità di ritiro israeliano o quelle del futuro accordo internazionale.

Salam difende una presenza obbligata dalle Nazioni Unite

Nel Grand Sérail, Nawaf Salam ha chiesto la continuazione di una presenza internazionale nel Sud sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza. Le funzioni che difende includono osservazione, reporting, coordinamento, collegamento e sostegno all’esercito libanese. Esso desidera mantenere la risoluzione 1701 come riferimento fondamentale per le disposizioni internazionali in tale regione.

Il primo ministro ha anche chiesto risultati concreti dai principi di reciprocità e di attuazione graduale dell’accordo quadro trilaterale. Esso chiede un calendario chiaro per i progressi paralleli verso il pieno ritiro israeliano, l’estensione dell’autorità di Stato nel territorio e il monopolio delle armi da parte di istituzioni legittime.

Questo include la richiesta di un meccanismo affidabile per verificare gli impegni di entrambe le parti. Per Salam, l’obiettivo è una soluzione duratura che ripristina la sovranità del Libano, piuttosto che gestire semplicemente il conflitto.

Dopo che la FINUL rimane da specificare

Il dibattito si sta avvicinando alla fine del mandato operativo UNIFIL, previsto per il 31 dicembre 2026. Questa scadenza deve essere distinta dal prelievo dei contingenti in una fase successiva. La scelta delle missioni da conservare e il loro quadro internazionale rimane centrale per le consultazioni.

In questa fase, i colloqui di Beirut non corrispondono all’adozione di un mandato sostitutivo. Le dichiarazioni americane e le richieste libanesi fissano priorità, ma non permettono ancora di annunciare la composizione, il comando o i mezzi di un accordo successivo.

Seguire le evoluzioni nelle nostrela situazione nel sud del Libano.

Illustrazione: ritratto ufficiale di Mike Waltz, settembre 2025. Questa fotografia di archivio non rappresenta le interviste del 16 novembre 2026. Missione degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, pubblico dominio.

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