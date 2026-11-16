Block 8: il sismico non prova una scoperta

Il blocco 8 comprende un’indagine sismica tridimensionale su 1.200 chilometri quadrati. Questa campagna deve migliorare la conoscenza del sottosuolo prima della possibile perforazione. I documenti dell’amministrazione petrolifera libanese descrivono ancora preparazioni ambientali e operative. L’obiettivo di perforazione menzionato per il 2028 rimane una prospettiva, non un risultato. Pertanto, le aree studiate, le quote di consorzio e il programma di esplorazione non consentono la crittografia delle riserve commerciali o la promessa di entrate in Libano.

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Il blocco 8 rimane un record di esplorazione, non una riserva di gas commerciale stabilita. Gli annunci relativi alla sua indagine sismica dovrebbero essere letti in questo ordine. Una campagna tridimensionale può migliorare la conoscenza del seminterrato e preparare una perforazione. Non dimostra l’esistenza di un deposito sfruttabile o la data in cui il Libano potrebbe produrre gas.

I documenti pubblicati dall’amministrazione petrolifera libanese permettono di distinguere queste fasi. Nel suo punto 15 ottobre 2026, l’autorità descrive ancora la campagna 3D come la prossima operazione del programma. Ha menzionato le procedure ambientali e il coordinamento in corso per accelerare la preparazione. Questo rapporto non annuncia i risultati di perforazione.

Blocco 8: una superficie da studiare, non un volume di gas

TotalEnergies ha annunciato il 9 gennaio 2026 la firma dell’accordo di ingresso del consorzio nella licenza di blocco 8. Il gruppo detiene il 35% e funge da operatore. Eni possiede anche il 35%, mentre QatarEnergy possiede il 30%. Queste percentuali descrivono le partecipazioni delle società, non una quota di ricavi già ricevuti.

Il programma iniziale prevede l’acquisizione di un’indagine sismica 3D di 1 200 chilometri quadrati. Il dato misura l’area di indagine riportata. Non rappresenta la dimensione di un serbatoio identificato o una quantità di gas. L’amministrazione petrolifera pone l’intero blocco nelle acque profonde del sud del Libano. Destina una superficie di circa 1.400 chilometri quadrati e una distanza di 70 chilometri dalla costa.

Le due aree hanno quindi oggetti diversi: il permesso copre uno spazio, mentre il programma iniziale definisce una campagna. Il 15 ottobre, l’autorità ha presentato il blocco come una delle poche aree marittime libanesi ancora senza copertura sismica 3D. L’obiettivo immediato è quello di ridurre questo divario nei dati.

Che cosa sismica realmente misura

Un’indagine sismica indaga sulle caratteristiche geologiche delle onde subsoil-riflette. Gli strumenti registrano i segnali, poi gli specialisti li interpretano per mappare strutture che possono contenere idrocarburi. Il metodo produce un’immagine geologica, non un campionamento diretto del gas.

La terza dimensione consente una maggiore concentrazione dei dati e una migliore rappresentazione della struttura. Aiuta a selezionare un obiettivo e ridurre alcuni rischi prima della perforazione. Una struttura promettente, tuttavia, rimane un presupposto da testare. Per stabilire riserve commercialmente recuperabili, la valutazione deve includere la perforazione e il test.

Questa distinzione ha una conseguenza di bilancio immediata: un’area studiata non può essere convertita in entrate previste senza ulteriori risultati. Né è il programma di acquisizione dati un programma di produzione. L’esplorazione, la valutazione di una potenziale scoperta e il suo sviluppo corrispondono a decisioni separate.

Autorizzazione e preparazione restano passi concreti

Il comitato di gestione per il blocco 8 riunisce l’amministrazione del petrolio libanese e le licenze. Il suo rapporto di ottobre si riferisce agli approcci ambientali e alla preparazione operativa e di sicurezza della campagna. Ha annunciato il desiderio di accelerare, senza indicare che tutti questi passaggi erano stati completati.

Un altro incontro, presentato dall’Autorità a settembre, ha coinvolto il Ministro dell’Ambiente Tamara El Zein e il Presidente Fawzi Khalifa. Ha trattato il coordinamento degli studi ambientali. Il documento si riferisce alla futura posizione di un pozzo e l’obiettivo di avviare la perforazione a metà 2028. Questo è un orizzonte di lavoro, non un trapano già fatto.

Le precedenti operazioni libanesi mostrano anche la diversità dei preparativi. Per i blocchi 4 e 9, l’Autorità descrive studi geologici, valutazioni ambientali, autorizzazioni, contratti e una base logistica. Questi esempi storici non dimostrano il progresso del blocco 8. Essi spiegano perché le licenze e l’inizio di un’operazione non sono confondenti.

Il precedente di Qana richiede una distinzione tra potenziale e risultato

Nel suo comunicato di gennaio, TotalEnergies ha ricordato che il pozzo Qana 31/1 nel blocco 9 non aveva prodotto risultati positivi. Tuttavia, il gruppo ha confermato la sua volontà di continuare l’esplorazione in Libano con i suoi partner. Le due informazioni non sono contraddittorie: un operatore può continuare la sua ricerca senza annunciare una scoperta commerciale.

Il prossimo fattore determinante per il blocco 8 sarà quindi la realizzazione documentata della campagna, quindi l’interpretazione dei suoi dati e le sue decisioni di perforazione. Prima di questi passaggi, le aree, le partecipazioni e le scadenze annunciate descrivono un programma industriale. Non permettono di crittografare le riserve o di promettere la produzione.

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