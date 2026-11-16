Libano-Palestina: la nomina di Bassora

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Il Libano ritornerà in Palestina martedì 17 novembre 2026 allo stadio internazionale di Bassora, Iraq. Questo secondo incontro del torneo amichevole deve prolungare il lavoro svolto da Madjid Bougherra dopo l’estrazione contro i padroni di casa di venerdì 13 novembre. La selezione palestinese affronta questo appuntamento dopo una sconfitta 2-0 contro l’Iran sabato. Si compone anche di un personale ridotto da lesioni e assenze.

La Federazione calcistica palestinese conferma la data e il luogo del confronto. Il programma riunisce quattro selezioni: Iraq, Libano, Iran e Palestina. Per il libanese, questa non è una partita di qualificazione. L’appuntamento offre una nuova opportunità per valutare i giocatori riuniti durante questa finestra internazionale, di fronte a un avversario diverso da quello incontrato all’apertura.

Libano-Palestina: un secondo test dopo zero

Lo 0-0 ottenuto contro l’Iraq ha lasciato diversi elementi concreti allo staff libanese. La selezione resistette alle offensive opposte, ma ha anche trovato opportunità. Nel sesto minuto, Leonardo Chahine colpì il bar dopo un tentativo di Hassan Kaafarani respinto dal portiere Kamil Saadi. Alla fine dell’incontro, Khalil Badr chiese anche al portiere iracheno.

Mostafa Matar ha svolto un ruolo importante nel preservare il punteggio. La guardia libanese ha risposto ai tentativi di Aymen Hussein prima della pausa, poi a un lontano sciopero di Amir Fouad. Il suo intervento di fronte a Younes Hamoud, all’89 ° minuto, ha impedito agli ospiti di approfittare.

Il gioco contro l’Iraq ha anche permesso a Bougherra di usare diversi giocatori. Hussein Chakrun è entrato nel primo periodo. Ali Kassas e Khalil Badr rimpiazzarono Wahbi Fawaz e Leonardo Chahine. Badr Kawam e Mahmoud Zbib hanno partecipato anche alla fine dell’incontro. Il prossimo gioco deve portare una nuova sequenza di gioco al gruppo, senza che la composizione di partenza venga dedotta da questi cambiamenti.

La situazione di Reda Khadra ancora da chiarire

La prima apparizione internazionale di Reda Khadra fu tagliata a Bassora. Di fronte all’Iraq, il giocatore ha sperimentato disagio muscolare e ha lasciato il campo al 38 ° minuto. Chakrun gli succedette. La sua disponibilità per l’appuntamento del 17 novembre rimane da confermare.

Una Palestina sconfitta dall’Iran dopo un’esclusione

La Palestina ha iniziato il suo torneo sabato 14 novembre contro l’Iran. Secondo il rapporto della sua federazione, le due squadre si sono unite alla pausa per un punteggio zero e vuoto. I palestinesi furono poi ridotti a dieci con l’espulsione di Amid Sawafta al 64esimo minuto. L’Iran ha segnato Sardar Azmoun al 76esimo, poi Saleh Hardani all’84°.

Un raduno palestinese segnato da assenze

L’allenatore palestinese Ihab Abu Jazar ha annunciato il 12 novembre una lista di 23 giocatori per Bassora. La federazione ha menzionato Oday Dabbagh e Milad Termanini, mentre riferisce domande sulla loro preparazione.

Abu Jazar ha anche spiegato le difficoltà incontrate nel riunire il suo gruppo. Ha menzionato quindici assenti, tra lesioni e indisponibilità. Secondo le sue dichiarazioni, otto giocatori sono stati feriti, cinque di loro nella settimana precedente con i loro club. Sette altri non si erano uniti alla manifestazione.

Il tecnico presenta questo torneo come occasione per moltiplicare gli incontri e affrontare i suoi giocatori con avversari diversi. Ha sottolineato la difficoltà di organizzare stage regolari e partite amichevoli. In questo contesto, il confronto con il Libano dovrebbe essere utilizzato per valutare il gruppo disponibile dopo il test iraniano.

L’incontro di martedì 17 novembre si opporrà così a due squadre le cui prime partite seguirono percorsi separati. Il Libano arriva con uno zero e una performance decisiva di Matar. La Palestina cerca di rimbalzare dopo la sua sconfitta contro l’Iran. Le composizioni e la disponibilità dei giocatori rimangono da confermare prima del kick-off a Bassora.

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