Santa Charbel: una statua benedetta a Parigi

Una statua di Saint Charbel fu installata e benedetta il 15 novembre 2026 nella chiesa di Saint-Pierre-de-Chaillot a Parigi. Maroun Ammar, Arcivescovo Maronita di Saida, ha presieduto la Messa. Offerto da Phoenix – Sowers of Peace, l’opera si unisce alla cappella Notre-Dame-de-Lourdes. Questa presenza duratura prolunga una devozione già viva nella parrocchia e accompagna un tour francese di preghiera per la pace, con reliquie del santo libanese, dall’8 al 17 novembre.

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Una statua di Saint Charbel è stata installata e benedetta domenica 15 novembre 2026 nella chiesa di Saint-Pierre-de-Chaillot a Parigi. Maroun Ammar, Arcivescovo Maronita di Saida, ha presieduto la celebrazione. Questa presenza duratura fa parte di un tour di preghiera per la pace in Libano e in Medio Oriente.

Saint Charbel ha un nuovo luogo di devozione nella capitale francese. La chiesa di Saint-Pierre-de-Chaillot, situata al 31 avenue Marceau nel 16° arrondissement, ha ospitato domenica una statua del monaco libanese. La benedizione ha avuto luogo alla Messa delle 11, celebrata secondo il rito maronita.

Offerto dall’associazione Phoenix – Seeders of Peace, la statua si unisce alla cappella Notre-Dame-de-Lourdes della chiesa. Deacon Fouad Hassoun ha partecipato a questo giorno, organizzato con la parrocchia guidata da Mons. Bruno Lefevre Pontalis. Un’immagine di San Charbel era già presente nella chiesa: l’installazione non segna quindi una prima apparizione della sua devozione a Chaillot.

Santa Charbel, luogo di preghiera per il libanese di Parigi

La presenza della statua permetterà ai fedeli di riunirsi oltre l’unica cerimonia domenicale. In questo quartiere dove vivono i libanesi, la parrocchia intende richiamare i legami tra la Francia e i cristiani del Libano. L’iniziativa è rivolta anche ai fedeli francesi che desiderano pregare per questo paese.

La scelta di una celebrazione maronita ha dato un posto speciale a questa tradizione cristiana orientale. Il rito maronita appartiene alla famiglia liturgica di Antiochia. Mantiene l’uso del siriaco in alcune parti della Messa. La Chiesa maronita è una Chiesa cattolica orientale in comunione con Roma.

Questa installazione estende una devozione già presente in diverse parrocchie francesi. Lo scultore Bertrand Chevallier-Chantepie, autore della statua di Chaillot, ha anche fatto rappresentazioni del santo per le chiese di Saint-Germain-en-Laye e di Aniche. A Parigi, l’opera rimarrà in chiesa dopo la partenza della delegazione libanese.

Reliqui in tour in Francia 8-17 novembre

La cerimonia di Chaillot fa parte di un tour organizzato dall’8 al 17 novembre con reliquie di Saint Charbel. La Phoenix – Peace Seed Association accompagna il Vescovo Maroun Ammar durante le Messe e le veglie dedicate alla pace in Libano, Medio Oriente e Francia.

Il corso comprende Vallet, Douai, Aniche, Paris e Saint-Étienne-du-Rouvray. Nella capitale, le veglie sono state iscritte nel programma di Notre-Dame de la Salette e Saint-Honoré-d’Eylau. Una messa per la pace è stata prevista anche domenica sera a Notre-Dame de Compassion, dopo la tappa mattutina di Chaillot.

D-Annaya alla diaspora

Monk ed eremita Maronite, Saint Charbel Makhlouf vissero dal 1828 al 1898. La sua tomba si trova nel monastero di St. Maron ad Annaya, in Libano. Canonizzato nel 1977 da Papa Paolo VI, divenne una delle figure più conosciute del cristianesimo libanese.

In Annaya, come nelle comunità diaspora, i fedeli affidano alle sue intenzioni di preghiera di intercessione e alle richieste di guarigione. La statua installata a Chaillot dà ora un ulteriore ancoraggio a questa devozione in una parrocchia di Parigi.

Il tour è previsto per terminare martedì 17 novembre alle ore 20.30 con una veglia alla Cattedrale di Saint-Denis. Maroun Ammar si aspetta accanto al vescovo Étienne Guillet, vescovo di Saint-Denis.

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