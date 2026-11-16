Bollette del Tesoro: nessuna emissione nel 2025

Nel 2025 non sono state emesse nuove bollette del Tesoro, secondo la relazione annuale della Banca del Libano. Tuttavia, le scadenze continuarono a essere risolte, per 23.472 miliardi di sterline di premi maturati, oltre ai buoni. L’assenza di emissione non significa quindi la scomparsa del debito o la cessazione del servizio dei titoli esistenti. Le bollette del Tesoro libanese appaiono nella relazione accanto ad altri strumenti finanziari, compresi i certificati di deposito della Banca Centrale. Questa prossimità può portare alla confusione. Le merci non hanno lo stesso emittente e non rappresentano la stessa impresa. Il bilancio 2025 permette la separazione di nuove transazioni, azioni ereditate e pagamenti effettivamente menzionati.

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Nel 2025 non sono state emesse nuove bollette del Tesoro, secondo la relazione annuale della Banca del Libano. Tuttavia, le scadenze continuarono a essere risolte, per 23.472 miliardi di sterline di premi maturati, oltre ai buoni. L’assenza di emissione non significa quindi la scomparsa del debito o la cessazione del servizio dei titoli esistenti.

Le bollette del Tesoro libanese appaiono nella relazione accanto ad altri strumenti finanziari, compresi i certificati di deposito della Banca Centrale. Questa prossimità può portare alla confusione. Le merci non hanno lo stesso emittente e non rappresentano la stessa impresa. Il bilancio 2025 permette la separazione di nuove transazioni, azioni ereditate e pagamenti effettivamente menzionati.

Bollette del Tesoro libanese: un anno senza nuove questioni

La BDL collega l’assenza di nuove questioni a una decisione del Dipartimento delle Finanze. Ha dichiarato che aveva continuato a risolvere coupon e obbligazioni che maturavano. La somma di 23.472 miliardi di sterline riguarda la maturità. Il passaggio non dà un totale separato di interessi pagati.

Non va quindi annunciato che il servizio completo di questi titoli sarebbe costato esattamente tale importo. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono due operazioni separate. Il primo estingue una parte di un reclamo esistente. Il secondo versa il finanziamento secondo le condizioni del titolo.

Un nuovo programma fornisce finanziamenti creando un impegno. Una maturità rimborsa un impegno precedente. Entrambi possono esistere separatamente. Il rapporto descrive con precisione un anno senza emettere nuovi titoli, ma con continui pagamenti sul portafoglio esistente.

I titoli bancari centrali costituiscono un altro insieme

La BDL afferma inoltre che non ha rilasciato un certificato di deposito a lungo termine, in libri o in valuta, per il 2025. Tuttavia, ha continuato a pagare coupon e scadenze. L’emissione di certificati di libro a breve termine è stata sospesa il 6 aprile 2024, secondo lo stesso documento.

Questi certificati sono strumenti bancari centrali. Non dovrebbero essere confusi con le bollette del Tesoro. La loro presenza sul bilancio risponde ad un altro collegamento finanziario, anche se banche, istituzioni pubbliche e BDL intervengono in circuiti strettamente collegati.

Il valore nominale dei certificati di libro è aumentato da $34,066 miliardi alla fine del 2024 a $31,593 miliardi alla fine del 2025. La diminuzione è di 2.473 miliardi, o circa il 7,3%. Questo movimento misura la variazione di uno stock nominale tra due date. Solo non fornisce l’importo delle spese di tutto l’anno.

Strumenti in libri alla BDL Fine 2024 Fine 2025 Cambiamento calcolato Certificati di deposito, valore nominale 34.066 miliardi 31 593 miliardi -2,473 miliardi o -7,3 per cento Deposito cauzionale 15.496 miliardi di dollari 16,883 miliardi +1 387 miliardi, pari al 9,0%

I depositi a termine seguono quindi un percorso diverso di certificati. Questo aumento mostra perché fermare i problemi di uno strumento non è sufficiente per descrivere tutte le operazioni della banca centrale. Tuttavia, non consente di concludere che ogni certificato di rimborso è stato restituito ai depositi a termine. La relazione non fornisce un controllo individuale di tali movimenti.

Un importo eccezionale non è una spesa annuale

Uno stock di titoli descrive ciò che rimane in una data specifica. Un pagamento descrive una transazione per un periodo. Confronto diretto dei 31 593 miliardi di certificati alla fine di dicembre a 23.472 miliardi di scadenza del Tesoro, si mescolano strumenti, emittenti e misure diverse.

Allo stesso modo, un importo espresso in sterline non può essere aggiunto a un importo in dollari senza un metodo esplicito di conversione. Una conversione contabile non dimostrerebbe che un pagamento è stato effettuato nella valuta ottenuta dal calcolo. La relazione tiene gli importi nominali in moneta nazionale.

Il documento afferma che i tassi dei certificati di deposito e dei depositi a termine presso la BDL sono rimasti stabili nel 2025. Non dà in questo passaggio il loro orario dettagliato. Questo non dovrebbe essere esteso a tutti i prestiti e depositi offerti da banche commerciali.

Che cosa questo bilancio non dice sul finanziamento pubblico

Il rapporto ha stabilito che le bollette del Tesoro non sono state emesse nel 2025. Non dimostra, attraverso queste informazioni, l’assenza di altri finanziamenti, impegni o backlog pubblici. Una lettura completa delle finanze pubbliche richiede entrate, spese, flusso di cassa e altri obblighi nello stesso periodo.

Né i pagamenti obbligazionari devono essere equiparati alla composizione di tutti i titoli di valuta estera sovrani. Ogni categoria deve essere esaminata separatamente. Una transazione effettuata su uno strumento non consente la conclusione del trattamento di altri creditori.

Al fine di valutare la continuazione di questa politica, i 2026 dati dovranno specificare eventuali nuove questioni, maturazioni rimborsate e importi eccezionali. Il risultato del 2025 è più limitato, ma forte: le questioni sono state interrotte sugli strumenti citati, mentre la gestione degli impegni precedenti e dei depositi a termine è proseguita.

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